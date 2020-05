Som et tegn på velvilje og for at leve op til aftale indgået af USA løslader Afghanistans regering talibanere.

Afghanistans præsident, Ashraf Ghani, tog søndag det første skridt i retning af at løslade op mod 2000 medlemmer af Taliban-bevægelsen, der sidder fængslet i Afghanistan.

Det er en gestus fra regeringens side, efter at Taliban erklærede tre dages våbenhvile under eid-højtiden, der begyndte søndag.

Ghani siger endvidere, at regeringen er klar til at holde fredssamtaler med Taliban.

Løsladelserne af de mange fanger skal "sikre succes i fredsprocessen", siger præsidentens talsmand, Sediq Sediqqi.

I en aftale, som USA og Taliban indgik i februar, står der, at Afghanistans regering skal løslade op mod 5000 Taliban-fanger.

Til gengæld skal den militante bevægelse frigive omkring 1000 afghanske politifolk og soldater, som den holder fanget.

Fangeudvekslingen ses som en tillidsøvelse forud for kommende fredsforhandlinger mellem regeringen og Taliban.

I forvejen har regeringen løsladt omkring 1000 talibanere, mens den militante gruppe har frigivet omkring 300 afghanske politifolk og soldater.

De kommende fredsforhandlinger vil fra regeringens side være ledet af Ghanis mangeårige rival, Abdullah Abdullah. Han og Ghani indgik i sidste uge en aftale om magtdeling.

Taliban gav lørdag sine krigere ordre til at overholde tre dages våbenhvile i forbindelse med eid.

Søndag bekræfter afghansk politi, at der ikke har været meldinger om kampe.

