Talibans øverste leder skal godkende våbenhvile foreslået af afghansk præsident, inden den kan træde i kraft.

Kabul. Afghanistans præsident, Ashraf Ghani, har erklæret tre måneders våbenhvile, som han beder Taliban gengælde.

For våbenhvilen vil kun holde, hvis den militante bevægelse er med, siger han.

- Våbenhvilen bør overholdes fra begge sider. Dens fortsættelse og varighed afhænger også af Talibans position, siger Ghani.

Hvis Taliban accepterer, vil våbenhvilen træde i kraft mandag og tirsdag, hvor muslimer fejrer højtiden eid al-adha.

Præsidenten tilføjer, at han håber at kunne forlænge våbenhvilen til 20. november, hvor afghanerne fejrer profeten Muhammeds fødsel.

Kilder i Taliban siger ifølge nyhedsbureauet Reuters, at bevægelsens ledere har indvilget i en fire dage lang våbenhvile under den muslimske offerfest.

Den øverste leder, sheik Haibatullah Akhundzada, skal give sin endelige godkendelse.

Han erklærede lørdag, at der ikke vil blive fred i Afghanistan, så længe den "udenlandske besættelse" af Afghanistan fortsætter.

Den militante bevægelse har sagt, at den vil frigive hundredvis af fanger i forbindelse med næste uges højtid. Der var søndag ikke yderligere oplysninger om dette.

På det seneste har der været voldsomme kampe mellem Taliban og afghanske regeringsstyrker.

Alene i denne måned har mindst 150 soldater og 95 civile mistet livet i kampen om kontrollen med byen Ghazni.

Tidligere på måneden viste en opgørelse fra FN, at eksplosioner, selvmordsangreb og sammenstød har kostet over 1600 civile livet i årets første seks måneder. Det er det højeste antal i et årti.

Meldingen fra Ghani om våbenhvile kom i en tv-transmitteret tale i forbindelse med fejringen af 99-året for Afghanistans uafhængighed.

/ritzau/