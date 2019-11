Professorer fra USA og Australien, der blev kidnappet af Taliban i 2016, kan måske nærme sig løsladelse.

Afghanistan vil løslade tre højtstående Taliban-fanger - heriblandt broren til en af den militante bevægelses øverste ledere.

Det meddeler Afghanistans præsident, Ashraf Ghani, tirsdag.

Udmeldingen vurderes at kunne være første skridt på vej mod en mulig løsladelse af to professorer fra Australien og USA, der siden 2016 har været taget til fange af Taliban. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Blandt de tre Taliban-fanger er Anas Haqqani, der blev pågrebet i 2014.

Hans storebror er Sirajuddin Haqqani, der står i spidsen for det frygtede Haqqani-netværk og er en af Talibans øverste og mest berygtede ledere.

- Vi har besluttet på visse betingelser at løslade tre Taliban-fanger, der har siddet i Bigram-fængslet i den afghanske regerings varetægt i et stykke tid, siger Ghani i en tale i præsidentpaladset.

Præsidenten gav ikke yderligere oplysninger om, hvornår eller hvor de to professorer muligvis vil blive løsladt.

I Ghanis tale siger han dog om gidslerne, at "deres helbred er blevet forværret, mens de har været i terroristernes varetægt".

Han tilføjer, at løsladelsen af de to vil "bane vejen" for starten på uofficielle snakke mellem regeringen og Taliban. Den militante bevægelse har længe afvist at forhandle med præsident Ghanis administration.

Ghani var flankeret af sine øverste sikkerhedsrådgivere, da han holdt sin tale tirsdag. Han kalder beslutningen "meget svær og nødvendig".

Væbnede gerningsmænd iført militæruniforme kidnappede i august 2016 de to professorer fra American University of Afghanistan i hovedstaden Kabul.

De to, Kevin King fra USA og Timothy Weeks fra Australien, dukkede senere op i en gidselvideo fra Taliban, hvor de begge så hærgede ud.

American University of Afghanistan åbnede i 2006 og har siden da jævnligt huset undervisere fra vestlige lande.

/ritzau/AFP