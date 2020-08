Et råd bestående af tusindvis af prominente afghanere har godkendt løsladelsen af 400 Taliban-fanger.

Afghanistan løslader 400 Taliban-fanger, som er anklaget for alvorlige forbrydelser.

Det har tusindvis af afghanske ledere i Afghanistans "Store Råd", det såkaldte Loya Jirga, vedtaget.

Flere af fangerne er anklaget for at have været involveret i angreb, der har kostet mange afghanere og udlændinge livet.

Beslutningen om løsladelsen er truffet ved slutningen af et tre dage langt stormøde, hvor tusindvis af stammeoverhoveder og andre prominente borgere i Afghanistan har deltaget.

- For at fjerne forhindringer forud for fredsforhandlingerne, for at stoppe blodsudgydelser og for befolkningens bedste, har Loya Jirga (rådet, red.) godkendt løsladelsen af 400 fanger, som Taliban har krævet, siger Atefa Tayeb, der er medlem af rådet.

Hvis der er nogle udenlandske statsborgere blandt de fanger, der skal løslades, vil de blive udleveret til deres respektive hjemlande, lyder beslutningen.

- Beslutningen har fjernet de sidste undskyldninger og forhindringer på vejen hen mod fredsforhandlinger. Vi er tæt på fredsforhandlingerne, siger Abdullah Abdullah, som er udpeget af regeringen til at lede forhandlingerne med Taliban.

Fangernes skæbne har været et stort stridspunkt i forhold til at få gang i fredsforhandlingerne mellem parterne.

Frigivelsen af fanger er en vigtig del af en aftale, USA og Taliban indgik i februar. Aftalen skulle bane vej for fredsforhandlingerne mellem Taliban og den afghanske regering.

Den afghanske regering har allerede løsladt knap 5000 Taliban-fanger.

Men myndighederne har stejlet ved udsigten til at udlevere de sidste fanger, som Taliban har krævet løsladt.

Mange af de sidste 400 fanger skal være anklaget for meget alvorlige forbrydelser. Og flere end 150 skal ifølge AFP's oplysninger sidde på dødsgangen.

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, har skubbet på for at få fangerne løsladt. Men han har også erkendt, at det vil være en svær og "upopulær" beslutning.

/ritzau/AFP