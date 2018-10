USAs afgående FN-ambassadør Nikki Haley var komiker for en aften, da hun holdt tale ved en Alfred E. Smith Memorial Foundation-middag.

»For to år siden var Trump her og satte lidt fut i sagerne med sine kommentarer. Sidste år var det Paul Ryan, som er drengespejder. Det er fint nok, men lidt kedeligt. Nu ville I så have lidt gang i den igen,« sagde hun efter at være blevet introduceret som USAs næste præsident.

Så var forventningerne ligesom lagt.

Den 46-årige diplomat og tidligere republikanske guvernør i delstaten South Carolina skal ud og finde sig et nyt job, efter at hun - højst overraskende - i sidste uge meddelte sin afgang som USAs ambassadør til FN efter knap to år på posten. Hun vil fremover have mere tid til familien.

Som FN-amabssadør for USA er man sommetider lidt ensom, fortalte Nikki Haley. Foto: DOMINICK REUTER/AFP/RTIZAU SCANPIX Vis mere Som FN-amabssadør for USA er man sommetider lidt ensom, fortalte Nikki Haley. Foto: DOMINICK REUTER/AFP/RTIZAU SCANPIX

»Det er superspændende at være med til denne middag. Som medlem af Trumps regering er det jo fantastisk at være til en middag uden at blive verbalt overfuset,« lagde hun ud.

Posten som FN-ambassadør har været lærerig for hende, understregede hun.

»FN har 193 medlemslande, hvoraf 180 af dem er sure på os på et hvilket som helst givent tidspunkt. Det allervigtigste jeg har lært er, at der er én ting, der forener alle 193 lande: På et eller andet tidspunkt har de alle betalt til Paul Manafort,« sagde hun.

Manafort var tidligere kampagnechef for Donald Trump og blev i august dømt skyldig i omfattende skattesvindel.

Folk spørger tit, hvad de skal kalde mig - guvernør, ambassadør eller Nikki. I kan kalde mig hvad som helst, bare I ikke kalder mig anonym Nikki Haley, afgående FN-ambassadør, USA

Nikki Haley kom også ind på sin egen baggrund, der er indisk-amerikansk.

»Folk undrer sig altid over, hvorvidt jeg har følt mig anderledes eller isoleret som en amerikaner med indisk baggrund, der er vokset op på landet i South Carolina. Men det var faktisk en fordel. Det forberedte mig på at være republikaner i New York,« sagde hun, der også afslørede, at hun ikke går så højt op i, hvad folk kalder hende.

»Folk spørger tit, hvad de skal kalde mig - guvernør, ambassadør eller Nikki. I kan kalde mig hvad som helst, bare I ikke kalder mig anonym.«

Og det er der vist ikke mange, der vil. Gang på gang har Nikki Haley formået at skabe overskrifter. Men det er chefen, Donald Trump, fint tilfreds med.

Nikki Haley fik ros med på vejen af Donald Trump. Foto: MICHAEL REYNOLDS/EPA/RITZAU SCANPIX Vis mere Nikki Haley fik ros med på vejen af Donald Trump. Foto: MICHAEL REYNOLDS/EPA/RITZAU SCANPIX

»Hun har gjort et fantastisk stykke arbejde, og vi har gjort et fantastisk stykke arbejde sammen,« sagde han.

Men er Nikki Haley så et bud på en præsidentkandidat i 2020?

»Jeg forventer at blive ved med at udtale mig om vigtige politiske emner, men jeg er helt sikkert ikke kandidat til nogen politisk post i 2020,« sagde hun og tilføjede, at hun »som privatperson« stadig vil bakke op om Donald Trump.

Nikki Haley overlader posten som FN-ambassadør til sin efterfølger ved årsskiftet. Hvem det bliver er endnu ikke meldt ud fra Det Hvide Hus.