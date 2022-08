Lyt til artiklen

Tre officerer i Indien er nu blevet fyret.

Ved et uheld kom de nemlig til at affyre et missil ind i Pakistan i marts.

Det skriver CNN.

Der var dog ingen tilskadekomne, men militære eksperter har tidligere advaret om risikoen for ulykker eller fejlberegninger.

Missilet var blevet udviklet i fællesskab med Rusland og blev affyret 9. marts.

Det fik derfor Indien til at undersøge de nærmere sikkerhedsmekanismer og omstændigheder til uheldet.

»En undersøgelsesdomstol har fastslået sagens kendsgerninger, herunder fastlæggelse af ansvaret for hændelsen. Der er tale om tre officerers afvigelse fra standarddriftsprocedurerne, der førte til utilsigtet affyring af missilet,« sagde luftvåbnet i en udmelding.

De tre officerer er blevet fyret med øjeblikkelig virkning.