Hidtil ubrugte optagelser af den afdøde skuespiller Carrie Fisher bliver en del af kommende Star Wars-film.

Los Angeles. Selv om skuespilleren Carrie Fisher døde efter indspilningerne af den ottende film i Star Wars-sagaen, "Star Wars: The Last Jedi", så bliver hun også en del af den niende film i fortællingen.

Det oplyser studiet bag filmen, Walt Disney, fredag.

Det er gamle, hidtil usete optagelser af skuespilleren, der skal være med til at holde liv i hendes karakter, prinsesse Leia.

Carrie Fisher døde som 60-årig i december 2016 af et hjerteanfald.

Også skuespilleren Mark Hamill, hvis karakter, Luke Skywalker, øjensynligt døde i "Star Wars: The Last Jedi" er med i den kommende film.

Star Wars-universet er blevet udvidet betragteligt, siden Disney købte rettighederne tilbage i 2012.

Den oprindelige fortælling, der tager udgangspunkt i Skywalker-familien, bestod oprindeligt af tre film. Siden blev universet udvidet med tre film, der udspillede sig forud for den oprindelige trilogi.

Efter Disneys køb af rettighederne er historien igen blevet udvidet.

Denne gang med film, der foregår i tiden efter de tre oprindelige film. To af filmene har haft premiere, og nu mangler altså den niende og sidste.

Ud over de ni film har Disney også produceret to film, der foregår i samme univers, men ikke direkte hænger sammen med den oprindelige fortælling.

Carrie Fisher var med i de tre første film og gjorde comeback til universet med optrædener i både den første af de nyeste film, "Star Wars: The Force Awakens", og altså "Star Wars: The Last Jedi".

Hun var tiltænkt en stor rolle i den niende film, men efter at hun døde er manuskriptet blevet skrevet en smule om.

Alligevel bliver hun altså en del af filmen.

- Vi kunne ikke slippe godt fra at ende Skywalker-sagaen uden hende, og vi kunne ikke finde på at bruge en computergenereret karakter.

- Men med støtte og velsignelse fra hendes datter, Billie, har vi fundet en måde, hvorpå vi kan ære Carrie, siger instruktør J.J. Abrams.

Den niende film, der endnu ikke har en officiel titel, forventes at komme i biograferne i december 2019.

/ritzau/Reuters