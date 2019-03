1. marts 2018 døde en marokkansk model Imane Fadil, der var en af de kvindelige gæster, som jævnligt blev inviteret til den tidligere premierminister Silvio Berlusconi's sexfester.

Kvinden var hovedvidne mod Berlusconi i en retssag i 2012. Dødsfaldet bliver nu behandlet som en mulig mordsag.

Det skriver BBC.

»Lægerne har ikke fundet nogle sikre beviser på, at det er sygdom, der forklarer hendes død,« siger Francesco Greco, der er chefanklager i Milano, hvor kvinden døde.

Den afdøde model Imane Fadil døde 33 år gammel i Milano. Foto: OLIVIER MORIN Vis mere Den afdøde model Imane Fadil døde 33 år gammel i Milano. Foto: OLIVIER MORIN

Imane Fadil døde 33 år gammel på hospitalet i Milano.

Her blev hun indlagt med mavesmerter, der senere førte til hendes død.

Hun fortalte både sine venner og sin advokat, at hun var blevet forgiftet, men lægerne vurderede, at sygdom var skyld i hendes død.

Det er Francesco Greco ikke enig i.

Han mener, at der er en række afvigelser i hendes journal.

Imane Fadil var forud for dødsfaldet gået i gang med at skrive en bog om sine oplevelser med den tidligere premierminister.

Dele af bogen blev fundet i hendes hjem, efter hun døde.

Desuden vidnede den nu afdøde model imod Silvio Berlusconi i 2012, da han blev anklaget for at betale en 17-årig pige for at have sex med ham.