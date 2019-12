Mandag aften blev politiet i Tromsø kald til kysten i byen, hvor en mor og hendes tre børn blev fundet i det kolde havvand. Moderen og hendes seksårige barn overlevede ikke.

Det er nu kommet frem, hvad moderen lavede kort før, de blev fundet i vandet.

Den afdøde kvinde, der er mistænkt for drab og drabsforsøg på sine tre børn, gik til prøve i norsk tidligere samme dag.

Hun var elev på Voksenopplæringen, det er en del af introduktionsprogrammet i Tromsø Kommune. Det bekræfter afdelingsdirektør i kommunen, Kari Henriksen, over for VG.

Under redningsaktionen blev der blandt andet givet livreddende førstehjælp. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Familien, som frem til mandag aften bestod af mor, far og tre børn, kommer nemlig fra Sudan og har midlertidigt ophold i Norge.

»Der var intet ved situationen, som gav grund til bekymring,« siger Kari Henriksen til mediet.

Nogle timer efter lå hun og de tre børn i havet ud for Tromsøs kyst.

De to yngste børn kæmper lige nu for deres liv på Rigshospitalet i Norge, hvor børnenes far også befinder sig.

Den seksårige pige, der døde kort efter, hun blev hentet op fra vandet, gik i skole på Borgtun skole i Tromsø. De flager på halv. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Han er blevet afhørt af politiet, og bliver behandlet som et vidne.

I Tromsø har flere, der kendte eller kendte til familien, samlet sig i det muslimske center for Nord-Norge og i al-Rahma-moskeen.

»Hun er blevet omtalt som venlig,« siger centerets næstformand Abdikafi Osman.

Han fortæller, at mange af trosfællerne har reageret stærkt på hændelsen.