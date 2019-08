Chefkokken Andrea Zamperoni døde på et hotelværelse med en kvinde, som efterforskere forbinder med en sag om to mænd, der døde af en overdosis.

Da politiet mødte op på et hotelværelse i Queens, Long Island, i sidste uge, blev de mødt af synet af et lig.

Her lå chefkokken Andrea Zamperoni, der var meldt savnet, indpakket i sengetøj og lagt ned i en skraldespand med en fod stikkende ud, skriver New York Times.

Angelina Barini befandt sig på gerningsstedet, og hun er nu tiltalt for chefkokken Andrea Zamperonis dødsfald. Han forsvandt d. 19. august og blev fundet død to dage senere.

Fundet af hans lig kædes nu sammen med fundet af to andre mænd, der også blev fundet døde af en overdosis på andre moteller i Queens.

Den kriminelle klage over Angelina Barini nævner to medsammensvorne, som efterforskerne mener er hendes alfons og narkodealer. Trioen har angiveligt give narkotika til flere af Angelina Barinis kunder og stjal også fra kunderne.

Kvinden havde afgivet den forklaring, at hun var prostituteret og havde givet chefkokken flydende ecstasy, efter han havde betalt hende for samleje.

Mandag eftermiddag amerikansk tid, beordrede en dommer, at hun skal tilbageholdes uden kaution på anklagen om, at hun har været med til at distribuere et eller flere stoffer, der indeholder det meget omtalte fentanyl.

Andrea Zamperoni. Vis mere Andrea Zamperoni.

Sagen er endnu et eksempel på den voldsomme krise, også kaldet 'opioid-epidemien' i USA.

I 2017 døde 70.200 amerikanere af en overdosis, og 68 procent af de her dødsfald skylden. Fentanyl er nemlig et smertestillende middel, som er 100 gange mere potent end morfin og 50 gange stærkere end heroin, ifølge DR.

Zamperoni arbejdede på Cipriani Dolci, en restaurant og bar, der ligger på en balkon i Grand Central Station. Her er de ansatte dybt berørte over de nye informationer i sagen.

»Vi er dybt triste over at høre det her og at verden mister sådan en rar, ung og levende talent som Andrea på grund af disse menneskers handlinger,« siger Tess DeGuzman, der taler på vegne af de ansatte.