Det nationalistiske AfD fastholder opbakning trods skandaler og eksklusion fra gruppe i Europa-Parlamentet.

Det tyske parti Alternative Für Deutschland (AfD) har opretholdt dets andenplads i meningsmålinger efter flere skandaler, og efter at partiet er ekskluderet fra den højreorienterede gruppe Identitet og Demokrati (ID) i EU-Parlamentet.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa søndag. En online- meningsmåling foretaget af INSA-instituttet for søndagsavisen Bild am Sonntag viser, at AfD står til at få 17 procent af stemmerne ved Europaparlamentsvalget. Det er den samme stemmeandel, som partiet stod til at få i april.

AfD, der blev ekskluderet fra ID torsdag, er blevet rystet af flere skandaler i de seneste uger. Partiets spidskandidat, Maximilian Krah, har til den italienske avis La Repubblica udtalt, at han "aldrig ville sige, at enhver der bærer en SS-uniform automatisk er kriminel" med henvisning til de nazistiske uniformer.

Efterfølgende sagde franske Marine le Pens Rassemblement National, som også er ID-gruppen, at man ikke længere kunne sidde i gruppe med Afd

Også Dansk Folkepartis medlem af EU-Parlamentet, Anders Vistisen, har kritiseret AfD i skarpe vendinger:

- Der er hel enighed i gruppen om, at Maximilian Krah er gået langt over stregen i forhold til medlemskab for os. Derfor har vi sat tyskerne stolen for døren og sagt, at de må smide de ekstremistiske elementer ud. Der er sat en rød linje, sagde Anders Vistisen tidligere i denne uge.

En anden af partiets kandidater, Petr Bystron, har måttet trække sig som kandidat, efter at politiet har foretaget en razzia i hans hjem i Berlin i forbindelse med sager om hvidvaskning af penge, korruption og påståede forbindelser til prorussiske netværk.

Tyske politikere fra alle partier i Forbundsdagen beskylder partiet Alternative für Deutschland (AfD) for at gå Ruslands ærinde og undergrave Tysklands sikkerhed.

Krahs tidligere assistent Jian Guo er blevet beskyldt for spionage til fordel for Kina.

Selv om skandalerne ikke har påvirket opbakningen til partiet, har de fået betydning på tværs af landegrænserne i EU.

Den ene af AfD's to ledere, Tino Chrupalla, har langet ud efter Marine Le Pen i Frankrig og efter Italiens premierminister, Giorgia Meloni. Han siger, at han ikke vil tillade, at de får indflydelse på AfD's politik.

Chrupalla karakteriserer Meloni, som er en af EU's mest magtfulde ledere på den yderlige højrefløj, som en "moderat", der støtter dagsordenen i Bruxelles.

Han hævder også, at Meloni har ændret kurs siden hun blev premierminister og nu støtter mere indvandring og sender våben til Ukraine.

- For AfD kommer tyske interesser altid først, siger Chrupalla, som kalder ekskluderingen af AfD fra gruppen i Europa-Parlamentet for "en lille krise".

Tysklands to konservative partier CDU/CSU står ifølge INSA-målingen til at blive størst ved valget med 30 procent af stemmerne, mens de regerende socialdemokrater i SPD står til at få 14 procent.

De to andre partier i den tyske samlingsregering, miljøpartiet De Grønne og det liberale parti De Frie Demokrater, står til at få henholdsvis 14 og 4 procent af stemmerne.

/ritzau/dpa