Fredag aften blev en nyhedsudsendelse på den statslige russiske tv-kanal Channel 1 afbrudt.

I stedet blev en opsigtsvækkende meddelelse læst op.

En meddelelse fra det russiske forsvarsministerium – som var rettet mod Wagner-lederen Jevgenij Prigozjin.

Det sker, efter at Prigozjin havde beskyldt den russiske militærledelse for at have beordret angreb på Wagner-soldater med missiler.

Nyhedsoplæseren på Channel 1 læste beskeden fra det russiske forsvarsministerium højt, som du kan se herover.

Og her blev der ikke lagt fingre imellem:

»Alle de udtalelser, der er spredt på de sociale medier, og som tilskrives Jevgenij Prigozjin, og videoer om såkaldte angreb på Wagner-lejre, er falske og intet mindre end en provokation, lød det i budskabet ifølge Reuters.

Det skriver TV 2.

Пригожина впервые упоминают по телевизору в новостях на федеральном канале, даже специально прервали эфир.

Это невозможно без разрешения АПшки, конечно pic.twitter.com/RI5SWRfNGy — Ivan Zhdanov (@ioannZH) June 23, 2023

Af meddelelsen fremgik det også, at Vladimir Putin kender situationen, og at 'alle de nødvendige forholdsregler er taget'.

Endelig blev seerne på Channel 1 informeret om, at der er åbnet en kriminalsag mod Jevgenij Prigozjin for væbnet mytteri.

Du kan følge krigen i Ukraine – og den åbne krig mellem Wagner og den russiske militærledelse – i vores liveblog, som du finder HER.