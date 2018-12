Det afrikanske land DRCongo når ikke at blive klar til at gennemføre søndagens præsidentvalg.

Søndagens længe ventede præsidentvalg i det afrikanske land Den Demokratiske Republik Congo er blevet udskudt.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

En række uroligheder betyder nemlig, at landets valgkommission vurderer, at den ikke er klar til at afholde valget som planlagt. Derfor er valget blevet udskudt til et endnu ukendt tidspunkt.

Kommissionen indkaldte torsdag valgets kandidater til et møde i parlamentet. Blandt dem var kandidaten Thedore Ngoy.

Han skriver i en sms til Reuters, at valgkommissionen oplyste, at den er "teknisk ude af stand til" at gennemføre søndagens valg.

En stor mængde stemmesedler blev ødelagt i en brand i et varehus i DRCongo i sidste uge. Det er blandt årsagerne til, at man ikke er klar til at gennemføre valget, oplyser kommissionen ifølge Theodore Ngoy.

Derudover nævnes et igangværende ebolaudbrud og etnisk vold i landet, som årsager til at valget må udskydes.

En embedsmand fra oppositionen, Jacquemin Shabani, bekræfter over for nyhedsbureauet dpa, at valget ikke kommer til at finde sted søndag.

Præsidentvalget i DRCongo har været længe undervejs.

Den 47-årige præsident Joseph Kabila, der har styret landet i 17 år, skulle egentlig være trådt tilbage efter at have siddet i to embedsperioder. Den sidste af dem udløb i december 2016.

Men han nægtede at gå af, og der var ikke udskrevet valg som planlagt.

Kabila meddelte i august, at han ikke genopstiller ved valget 23. december.

DRCongo, som har op mod 82 millioner indbyggere, er mange steder gennemsyret af vold og korruption efter mange års borgerkrig.

Landet har vældige naturressourcer, men det har indtil for nylig været hærget af, hvad iagttagere har kaldt "Afrikas verdenskrig".

Krigen har kostet omkring seks millioner mennesker livet.

Enten som en direkte følge af kampe eller på grund af indirekte følger som sygdomme og fejlernæring.

/ritzau/