Britisk regering vil ifølge medier droppe afstemning om brexit-aftale, hvis ny tilføjelse bliver godkendt.

Et ændringsforslag fra en udsmidt konservativ kan stikke en kæp i hjulet for den britiske regerings forsøg på at få vedtaget sin brexit-aftale lørdag i det britiske parlament.

Ifølge både BBC og Sunday Times vil regeringen helt stoppe dagens afstemning om selve brexit-aftalen, hvis ændringsforslaget bliver vedtaget.

Parlamentsformand John Bercow har besluttet, at forslaget skal til afstemning.

- Letwins forslag kommer til afstemning lørdag, meddelte parlamentsformand John Bercow ved mødets start.

Forslaget er stillet af Oliver Letwin, en af de konservative, der er blevet smidt ud af partiet for at gå imod regeringen.

Det indebærer, at en endelig, parlamentarisk godkendelse af brexit-aftalen først sker, når den lovgivning, som er nødvendig for aftalen, er kommet sikkert gennem parlamentet.

Det vil indebære en udløsning af den såkaldte Benn-forordning, som betyder, at premierministeren må bede EU om en yderligere udskydelse af brexit til 31. januar, hvis ikke parlamentet har endeligt godkendt en brexit-aftale lørdag, den 19.

Premierminister Boris Johnsons nordirske allierede, DUP, vil overveje at støtte ændringsforslaget fra Oliver Letwin.

- Vi vil meget nøje overveje at støtte ændringsforslaget, sagde Nigel Dodds, som er næstformand i det nordiske unionsparti DUP, lørdag morgen.

DUP har allerede gjort det klart, at det ikke vil stemme for Johnsons brexit-aftale på grund af det toldregime, som den vil medføre for Nordirland.

Flere britiske medier som BBC spår en helt tæt afstemning, hvis det britiske parlament lørdag kommer til at stemme om den nye brexit-aftale.

Johnson mødtes fredag med adskillige parlamentsmedlemmer fra forskellige partier, da han har brug for i alt 320 stemmer. De konservative har kun 288 parlamentsmedlemmer.

Derfor skal han især overbevise de fleste af de 21 tidligere konservative parlamentsmedlemmer, der blev smidt ud af partiet i september.

Ifølge Sky News vil de fleste stemme for Johnsons aftale.

Labours leder, Jeremy Corbyn, har afvist, at partiet vil stemme for aftalen. Nogle Labour-medlemmer kan dog tænkes at stemme for.

DUP, Liberaldemokraterne samt Det Skotske Nationalparti (SNP) er imod aftalen.

/ritzau/Reuters