Kritikere ser reform af Hongkongs valglov som et nyt slag mod demokratiet i den tidligere britiske koloni.

Den stående komité i Folkekongressen i Kina har tirsdag godkendt en plan om en reform af Hongkongs valglov.

Det skriver avisen South China Morning Post.

Planen er blevet vedtaget med stemmerne 167 mod 0, oplyser Tam Yiu-chung, der repræsenterer Hongkong i komitéen, til South China Morning Post.

Tiltaget er en del af et forsøg fra Kinas side på at øge kontrollen over det globale finanscentrum efter indførelsen af en omstridt sikkerhedslov sidste år.

Kritikere frygter, at ændringerne i valgsystemet kan blive et stort slag mod demokratiet i Hongkong, som i forvejen er under voldsomt pres.

Maria Tam er en højtstående politiker fra Hongkong og er med i den stående komité.

Hun fortæller, at antallet af direkte valgte medlemmer af Hongkongs bystyre, kendt som LegCo (Legislative Council, red.), vil falde fra 35 til 20 som en del af reformerne. Samtidig øges størrelsen af LegCo fra 70 til 90.

Derudover øges antallet af personer i den valgkomité, der udpeger regeringschefen i Hongkong, fra 1200 til 1500.

Ligeledes skal valgkomitéen udpege 40 af de 90 medlemmer i LegCo.

Kinesiske myndigheder har tidligere udtalt, at omvæltningen skal bidrage til at fjerne "smuthuller og mangler", som truede den nationale sikkerhed under urolighederne i Hongkong i 2019, hvor store folkemængder gik på gaden i protest mod Beijing.

Ændringerne skal også sikre, at kun "patrioter" styrer byen, har det tidligere lydt.

Hongkong blev under en aftale fra 1997 med Storbritannien overdraget til Kina under den betingelse, at Hongkong blev oprettet som en særlig region, der har delvist selvstyre efter devisen "ét land - to systemer". Aftalen løber frem til 2047.

Den stående komité er det faste organ i Den Nationale Folkekongres, der officielt er Kinas parlament, men i vid udstrækning ses som et symbolsk gummistempel, der støtter kommunistpartiets topledelse.

Folkekongressen mødes kun én gang om året. Den stående komité repræsenterer Kongressen og udfører dens opgaver resten af året.

/ritzau/Reuters