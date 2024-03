Gennem 20 år har en ældre mand på Vestfyn spillet på de samme syv tal i Lotto.

Han har vundet småbeløb gennem tiden, men da han pludseligt fik syv rigtige, fik han et chok, oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse.

»Der har været gevinster på 60, 70 og 80 kroner, men det her har jeg aldrig drømt om,« siger manden.

Lotto kuponen har kørt over betalingsservice, så manden har ikke brugt meget tid på at tænke over den.

Men en dag kort før nytår, fik han sig noget af en overraskelse, da en besked tikkede ind på hans telefon.

10.000.000 kroner.

Så stor en sum penge lød præmien på, at det kom så meget bag på manden, at han ikke kunne sige noget, forklarer han.

Og pengene skal gå til noget helt bestemt. Og det er ikke ham selv.

I stedet har han overrasket sine børn og børnebørn.

»Jeg har ingen planer om at bruge pengene på at købe noget til mig selv. Og jeg vil heller ikke rejse, det er jeg for gammel til, synes jeg. Pengene skal komme mine børn og børnebørn til glæde,« siger han til mediet, mens han kæmper med at holde tårerne tilbage.

Derfor skal manden nu til et møde med sin bank, hvor han regner med at investere præmien, så den kan vokse, mens han stadig kan glæde sin familie med årlige arveforskud.

Der er dog en enkelt ting, som manden har købt til sig selv for pengene hjem til sin lejlighed.

Han har nemlig købt et bedre edb-anlæg.