Hvorfor satte Emad Jamil Al-Swealmeen sig søndag formiddag ind på bagsædet af en taxa i Liverpool med en hjemmelavet bombe på skødet?

Var det en enkelt desperat mands vanvittige handling eller led i et organiseret angreb på hele det britiske samfund?

Det spørgsmål forsøger engelsk politi lige nu at besvare efter bombesprængningen i Liverpool.

»Det er umuligt at tro,« lyder det ifølge tv-kanalen ITV fra et dybt chokeret ældre ægtepar, som gennem en længere periode åbnede deres hjem for den unge flygtning.

Den 32-årige Emad Jamil Al-Swealmeen, også kaldet Enzo Almeni, menes at stå bag søndagens bombesprængning i Liverpool. Vis mere Den 32-årige Emad Jamil Al-Swealmeen, også kaldet Enzo Almeni, menes at stå bag søndagens bombesprængning i Liverpool.

Eksplosionen søndag fandt sted på Remembrance Day, hvor briterne mindes deres faldne i de to verdenskrige – blot få minutter før hele nationen skulle afholde to minutters stilhed for at vise de afdøde deres respekt.

Ved lidt af et mirakel var det kun den unge bombemand selv, der mistede livet, da sprængstoffet detonerede foran et kvindehospital i byen.

Chaufføren David Perry, som kørte taxaen, hyldes som en helt, fordi han angiveligt låste bombemanden inde i taxaen, inden det lykkedes ham selv at komme stort set uskadt ud af bilen.

Myndighederne betragter episoden som et fejlslagent terrorangreb, men at dømme efter de oplysninger, der lidt efter lidt kommer frem i de britiske medier, er det ikke nødvendigvis billedet af den typiske terrorist, der tegner sig.

Word now circulating in #Liverpool is that the bomb outside the hospital was intended to go off at a Remembrance Day memorial service, but that the taxi got stuck in traffic so the bomber told the driver to go to the hospital instead. pic.twitter.com/hR12V1icdW — Nick Griffin (@NickGriffinBU) November 14, 2021

Han har tilsyneladende ingen forbindelse til terrororganisationer, og han var efter alt at dømme også helt ukendt for efterretningstjenesten MI5.

Emad Jamil Al-Swealmeen voksede op i Mellemøsten, men boede de seneste år i Storbritannien. Det meste af tiden i Liverpool.

Han konverterede fra islam til kristendom, og tilbage i 2017 blev han døbt i Liverpool Cathedral. Netop det sted, der var det planlagte mål for hans bombe.

Men fordi trafikken søndag formiddag var helt umuligt, kom taxaen aldrig frem til kirken. Mange gader var spærrede af på grund af en mindeparade, som gik mod katedralen. Så det lader til at være lidt af en tilfældighed, at gerningsmanden netop valgte at udløse bomben foran kvindehospitalet.

"The one thing that I suppose to be thankful for is that he didn't kill anyone else."



Elizabeth and Malcolm Hitchcott, a Christian couple who live in Liverpool, took Emad Al Swealmeen into their home in 2017.https://t.co/9qB34WY77K — ITV Granada Reports (@GranadaReports) November 16, 2021

Et ældre kristent ægtepar, som havde den unge mand med syrisk og irakisk baggrund boende i otte måneder, fortæller tv-stationen ITV om det chok, der meldte sig, da det gik op for dem, at deres tidligere logerende var identisk med bombemanden.

Malcolm Hitchcott beskriver den formodede terrorist som »en dejlig mand.«

Han blev målløs, da han hørte nyheden, og kunne slet ikke tro, at det var rigtigt.

»Der var ikke noget, der tydede på, at han kunne blive radikaliseret,« siger hr Hitchcott.

Ifølge Daily Mail ændrede han sit navn til Enzo Almeni, så det lød mere vestligt.

Emad Jamil Al-Swealmeen ernærede sig som chef på en pizzarestaurant, mens han ventede på, at hans ansøgning om asyl i Storbritannien skulle gå igennem.

Og at dømme efter flere britiske medier er her – måske – kimen til et motiv til søndagens angreb.

'We were living cheek by jowl.'



Elizabeth and Malcolm Hitchcott took Al Swealmeen into their home in 2017.



They said he was "a very quiet fellow" who converted to Christianity and was baptisedhttps://t.co/WHza6tg7KT pic.twitter.com/aCHtl3nhnd — ITV News (@itvnews) November 16, 2021

The Sun skriver eksempelvis, at også hans seneste ansøgning var blevet afvist.

Derudover fremgår det dog også at det portræt, aviserne tegner af bombemanden, at Al-Awealmeen også kæmpede med en del psykiske problemer.

Han har dog kun en gang tidligere været på kant med loven. Det var tilbage i 2014, hvor han blev anholdt, fordi han gik rundt med kniv i Liverpool.

»Sikke et spil af liv. Det eneste ting, jeg er taknemmelig for, er, at han ikke tog andre med sig i døden,« siger en grådkvalt Elizabeth Hitchcott til tv-stationen ITV News.

Fire andre mænd, som blev anholdt i forbindelse med eksplosionen, er blevet løsladt igen.

Ifølge Reuters har Storbritannien forhøjet sit terrorberedskab efter søndagens angreb.

På et pressemøde mandag roste premierminister Boris Johnson taxachaufføren for hans indsats, som ifølge myndighederne meget vel kan havde hindret, at et større antal menneskeliv gik til.