- Nu skal jeg ikke længere kun tænke på at være forsigtig, siger den 86-årige Gill Rogers om vaccination.

En 86-årig britisk kvinde, som mistede sin mand til covid-19, var blandt de første, som tirsdag blev vaccineret mod sygdommen.

- Jeg ser frem til at kunne shoppe og køre med bus igen, siger Gill Rogers til BBC.

Rogers så sidst sin mand i marts på et plejehjem, hvor han boede. Da pandemien kom, kunne hun ikke længere besøge ham. Han døde sidst i april.

- Dødsattesten viser, at han havde flere sygdomme, men der stod også covid-19, siger Rogers til BBC tirsdag, da hun blev vaccineret.

Hun har sørget over tabet alene, da hendes børn og andre pårørende har undgået kontakt med hende, fordi de frygtede at udsætte hende for smitte.

- Det har været ret hårdt, siger hun med en stemme, der er ved at knække over.

Rogers, som bor nær Brighton i det sydlige England, siger, at hun har været alene det meste af året og holdt sig væk fra butikker så meget som muligt og helt har undgået offentlige transportmidler.

Hun sagde øjeblikkeligt ja, da hun blev ringet op om fik tilbuddet om en vaccination som en af de første.

- Nu skal jeg ikke længere kun tænke på at være forsigtig, nu behøver jeg ikke længere at være så bekymret, siger hun.

Til et spørgsmål om, hvorvidt hun tvivler på vaccinens effektivitet og sikkerhed svarer Rogers: "Nej, overhovedet ikke".

Gill Rogers siger, at hun udmærket er klar over, at flere er bekymrede for at få vaccinen, og at hun derfor tog kontakt til BBC, fordi hun mente, at det kunne hjælpe andre, hvis hun fortalte om sin egen situation.

- Jeg tænkte, at jeg måske kunne få nogen til at lade sig vaccinere, som måske ellers ikke ville have gjort det.

/ritzau/