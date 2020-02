En stor whiskysamling auktioneres fredag. Den dyreste flaske anslås til at være mere end otte millioner værd.

Nogle af verdens dyreste whiskyer er fredag blevet sat til salg.

Den nyligt afdøde Pepsi-topchef Richard Goodings private whiskyamling er således kommet på auktion. Den dyreste flaske regnes for at være over 100 år gammel og mere end otte millioner kroner værd.

Samlingen består af 3900 flasker whisky. Der er primært tale om whisky af singlemalt-typen. Det betyder, at whiskyen i flasken kommer fra det samme destilleri i stedet for at være en blanding.

De første 1949 flasker kommer på en auktion, der varer ti dage frem. Fra den 10. april kommer resten på auktion.

/ritzau/AFP