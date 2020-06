Le Van Thang skubber en jernstang hårdt imod sin øjenhule. Og han forsøger at bøje den. Sådan foregår det efter års øvelser af den århundreder gamle kampsport thien mon dao.

Kampsporten oplever netop nu en sand renæssance i Vietnam.

Den 28-årige Thang er en af de mange, der bruger sporten som et mentalt redskab.

Egentlig opstod den som et værn mod fremmede folk, men i dag er udøverne af thien mon dao stolte af deres rutiner.

Mesteren Nguyen Khac Phan lærer de studerende den ældgamle kampsport thien mon dao. Foto: MANAN VATSYAYANA

De indbefatter blandt andet at bøje metal med deres kroppe og at bære tunge objekter med halsen.

Thien mon dao blev først udviklet i det 10. århundrede. Det oplyser mesteren Nguyen Khac Phan, hvis skole træner i et tempel i Hanoi.

I de seneste år er sporten blevet meget populær. I hovedstaden Hanoi er der kommet tre nye klubber hvert år.

Vietnam har for øjeblikket 30.000 udøvere af thien mon dao, og de holder af og til en offentlig forevisning for at øge sportens popularitet.

På dette foto lærer mesteren Nguyen Khac Phan fra sig i et tempel i Hanoi. Foto: MANAN VATSYAYANA

»Folk kommer med forskellige forudsætninger, men mest af alt vil de forbedre deres mentale helbred,« tilføjer Phan, som har lært fra sig siden de tidligere 1990'ere.

Thien mon dao giver udøverne mulighed for at blive bedre med 18 forskellige niveauer og syv forskellige bælter.

Også kvinder er velkomne til at dyrke sporten. Den 16-årige Vu Thi Ngoc Diep er en af de ca. 10 kvinder, der deltager i træningen ved templet i Hanoi.

Hun mener, at sporten giver hende mulighed for at bekæmpe den opfattelse af det kvindelige køn, der hersker i Sydøstasien.

Le Van Thang i færd med at bøje jernstangen. Foto: MANAN VATSYAYANA

»Der tror folk, at pigerne skal være blide og ikke lære nogen kampsport,« sagde hun. »Men jeg ser anderledes på sagen.«