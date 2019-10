Ezlan Fray mistede en del blod og næsten også en finger, da hun fredag kom i nærkontakt med en rødlos.

Den ældre amerikanske kvinde fik sit livs chok, da hun sammen med sin mand fredag gik tur nær deres hjem i Lauderhill tæt på Fort Lauderdale i den amerikanske delstat Florida.

Pludselig blev ægteparret angrebet af en rødlos, et større kattedyr, som er meget udbredt i Nordamerika.

Kvinden, der er passeret de 80 år, blev så slemt tilredt, at myndighederne bagefter betegnede hendes tilstand som 'alvorlig.'

Ifølge tv-stationen abc7chicago bed dyret så hårdt, at hun nær havde mistet en finger.

Hendes mand forsøgte at komme sin kone til undsætning og prøvede at skubbe dyret væk, men uden held.

Derfor pådrog han sig også en del overfladiske skader under angrebet.

The Florida Fish and Wildlife Conservation Commission skriver i en udtalelse, at myndighederne er opmærksomme på overfaldet, og at man vil undersøge sagen nærmere.