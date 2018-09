I flere uger har det britiske ægtepar John og Susan Cooper vakt opsigt, da de på mystiskvis mistede livet på et hotel i Egypten med få timers mellemrum. Nu er der nyt i sagen, skriver rejseselskabet Thomas Cook, der ejer det egyptiske hotel, Steigenberger Aqua Magic Hotel.

»Undersøgelser af mad- og hygiejneforhold på hotellet har vist sig at indeholde en høj værdi af E. coli og stafylokokker,« skriver Thomas Cook i en pressemeddelelse.

Samtidig understreger rejsebureauet, at det ikke nødvendigvis er den direkte årsag til dødsfaldene.

Ifølge Staten Serums Institut er E. coli en gruppe bakterier, der er naturligt forekommende bakterier i menneskers og dyrs tarme og forårsager dermed ikke sygdom. Visse grupper af E. coli forårsager dog forskellige former for infektion. Disse kan have alvorlige konsekvenser.

Ægteparrets datter var med forældrene på ferie, men måtte vende alene hjem, da de på tragiskvis mmistede livet.

Kort efter dødsfaldene, der fandt sted den 24. august, besluttede hotellet sig for at evakuere samtlige af hotellets øvrige gæster.

Mens manden døde af et kredsløbskollaps på hotellet, omkom kvinden på hospitalet efter at have mistet bevidstheden.

Parrets datter, Kelly Ormerod, var også på hotellet med sine tre børn.

»Mor og far var raske og sunde. De havde ikke kendte helbredsproblemer,« sagde hun til den britiske lokalradio 2BR.

Der var ingen danskere i området, da dødsfaldene fandt sted.

