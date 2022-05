Det kan ikke just kaldes for fastfood – det som ægteparret Rob og Grace Jones fandt under renoveringen af deres hus.

»Vi frygtede det værste,« siger Grace Jones.

De gjorde opdagelsen på badeværelset i det ældre hus i Crystal Lake uden for Chicago. Det skriver NBC News.

Her fjernede parret en indbygget toiletrulleholder, hvilket resulterede i en lille hul i væggen, og så opdagede de noget derinde i et mørkt hulrum.

Det så ud til, at en genstand var svøbt i noget hvidt papir.

»Vi tænkte begge 'Åh Gud, nu finder vi en 'cold case' (udtryk for et uopklaret mord, red.),« siger Grace Jones:

»Jeg holdt om vores børn, hvis vi skulle finde noget indtørret blod.«

Så galt gik det dog ikke.

I stedet kunne Rob og Grace Jones hive en ældgammel pose med uspiste pomfritter fra fastfoodkæden McDonalds ud. Den er blevet anslået til at være omkring 60 år gammel ud fra eksempelvis logoet.

Det amerikanske ægtepars hus er bygget i 1959, og det skulle ifølge et lokalarkiv pudsigt nok være selvsamme år, som netop McDonalds åbnede en restaurant bare en kilometer borte.



Parret spekulerer nu i, at det kan være en bygningsarbejder, der har efterladt en madrest i væggen under opførslen af huset.

Det var midt i april, at ægteparret Jones fandt pomfrit-posen, og det har siden medført en vis form for berømmelse.

For der gik kun en nat efter at Rob Jones skrev om fundet på Reddit, inden den første journalist ringede. Og siden er det bare blevet ved og ved.

»Det er vanvittigt, så hurtigt det har spredt sig. Det er helt skørt,« som han siger til lokalmediet Northwest Herald.

Han beskriver pomfritterne som intakte, men hårde og indtørrede. Parret har ikke smagt på dem.