Eftersøgningen af et savnet ægtepar er i fuld gang – og i mellemtiden har en fortvivlet og rystet familie udsendt en udtalelse om den tragiske sag.

Sagen om amerikanske Kathy Brandel og Ralph Hendry, der frygtes dræbt i Caribien.

De har været forsvundet i ni dage – og tirsdag meldte familien officielt ud, skriver CBS News.

»Vi vil gerne sige et par ord om Kathy og Ralph, som vi ønsker, at alle skal vide,« indleder familien og fortsætter:

Parret ombord på deres båd. Foto: Familien.

»Vi lever i en verden, der til tider kan være grusom, men det er også en verden af dyb skønhed, forundring, eventyr, kærlighed, medfølelse, omsorg og tro. Vores forældre omfattede alle disse værdier og så meget mere. Hvis vi har lært noget af denne tragiske begivenhed, er det, at vi ved, at de forlod denne verden på et bedre sted, end den var, før de blev født.«

Kathy Brandel og Ralph Hendry, som også bliver beskrevet som imødekommende, varme, dansende og grinende, er ikke set siden 19. februar.

Ifølge flere medier, herunder CNN og AP News, blev ægteparret angiveligt overfaldet på deres yacht af tre personer, som i en kort stund var flygtet fra et fængsel i Grenada og efterfølgende var på flugt fra politiet.

Politiet mener, at de under deres flugt kaprede en yacht ude på Det Caribiske Hav.

Her skulle de have overfaldet ægteparret, som ejer yachten, og udsat dem for vold.

I hvert fald har politiet fundet tegn på tumult og mulige blodspor på båden, som blev fundet drivende rundt i havet. Men ægteparret er forsvundet.

Politiet formoder derfor, at ægteparret er blevet kastet over bord – og de frygtes dræbt.

Ifølge CBS News har politiet dog ikke delt specifikke beviser, der sætter de tre mistænkte i forbindelse med det savnede ægtepar.

De mistænkte er dog siden blevet anholdt på ny og samarbejder med politiet i sagen, lyder det.

Selvom familien frygter det værste, håber de på et mirakel.

Kathy Brandels søn har blandt andet udtalt til CNN, at man forhåbentlig finder dem strandet et sted og i god behold.

I dagevis har myndigheder, i form af luft- og søpatruljer, ledt efter parret. Og det fortsætter man med, lyder meldingen.