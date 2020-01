På trods af at den filippinske vulkan truede med at gå i udbrud, valgte det forlovede par Chino og Kat alligevel at gennemføre deres vielse knap 16 kilometer fra den.

Bryllupsfotografen Randolf Evan dokumenterede den smukke begivenhed søndag. Og det kom der nogle mindeværdige billeder ud af.

Vulkanen Taal spyede på daværende tidspunkt aske og støv, som man kan se i baggrunden af billederne.

»Vi var faktisk nervøse. Vi holdt hele tiden øje med de sociale medier for at holde os opdateret på vulkanudbruddet. Vi var opmærksomme på varsler og fareniveauet, som eskalerede,« siger Randolf Evan til CNN.

Kat og Chino Vaflor bleb viet søndag. Foto: Randolf Evan Photography

B.T. har været i kontakt med Randolf Evan, der opfordrer til, at man donerer til evakueringsarbejdet.

I skrivende stund er over 16.400 personer evakueret fra området. Det seismologiske institut på Filippinerne har krævet, at myndighederne evakuerer alle borgere, som bor i en radius af 17 kilometer af vulkanen.

Det er omtrent 450.000 mennesker. Foreløbigt er ingen personer meldt tilskadekomne. Flytrafikken fra Manila er suspenderet.

Du kan se flere billeder på www.randolfevan.com.