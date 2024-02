På Lanzarote ville det britiske ægtepar, Dean og Kerry, nyde en aften på fiskerestauranten Casa Pedro.

Her delte de en brødkurv, otte små kartofler, to drinks og et sølvfad med fem kæmperejer. Prisen? 1021 kroner.

Men det var ikke det største chok ved regningen.

Det skriver norske Dagbladet.

Det var derimod prisen per reje, der kostede svimlende 197 kroner.

»Min kone måbede bare. Vi havde en fantastisk ferie, men det her ødelagde faktisk hele vores aften,« siger Dean til mediet.

Selvom ægteparret var godt skuffede over mængden af mad for pengene, endte de alligevel med at grine af situationen dagen efter.

Dog kommer de aldrig tilbage til den pågældende restaurant, understreger de.