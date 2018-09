Siden et britisk ægtepar i august blev fundet døde på et hotel i Egypten, har dødsårsagen været et mysterium, men nu er der nyt i sagen.

Medicinske undersøgelser tyder nu på, at ægteparret døde af E.coli-bakterier, skriver den britiske avis The Guardian.

Hidtil lød formodningen, at John og Susan Cooper på henholdsvis 69 og 63 døde af et hjertestop.

Efter dødsfaldene kom det frem, at 40 andre gæster på hotellet var syge med diarré, og 301 gæster blev evakueret efter dødsfaldene.

Egyptens turistindustri er ved at komme sig efter nedgangen for seks år siden. Foto: MOHAMED EL-SHAHED/AFP/RITZAU SCANPIX

John Coopoer led af akutte og alvorlige mavekramper og diarré, hvilket endte med at koste ham livet, mens hans hustru, Susan, fik akut nyresvigt.

For en uge siden meddelte rejsebureauet Thomas Cook, at man under en omfattende undersøgelse af maden og hygiejne havde gjort nogle foruroligende fund.

'Undersøgelser af mad- og hygiejneforhold på hotellet har vist sig at indeholde en høj værdi af E. coli og stafylokokker,' skrev Thomas Cook i en pressemeddelelse.

E. coli en gruppe bakterier, der er naturligt forekommende bakterier i menneskers og dyrs tarme og forårsager dermed ikke sygdom. Visse grupper af E. coli forårsager dog forskellige former for infektion. Disse kan have alvorlige konsekvenser.