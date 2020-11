»Jeg gjorde det for Carla.«

På grund af de stramme coronarestriktioner i Italien, kan folk for tiden ikke besøge deres elskede og kære, der er indlagt. Det stoppede dog ikke Stefano Bozzini, som fandt på en alternativ idé.

For nogle uger siden dukkede han derfor op i gården ved hospitalet i byen Castel San Giovanni, hvor hans hustru gennem 47 år, Carla, var indlagt. Det skriver The Guardian.

Der satte den 81-årige mand sig på en stol, fandt sin harmonika frem – og spillede nogle af hendes yndlingssange som sangen 'Spanish Eyes' fra 1965 af Bert Kaempfert, som hun kunne høre fra den stue, hun lå indlagt på på anden sal.

Et af parrets børn, sønnen Maurizio, optog det hele og sendte det efterfølgende til en ven, som har delt et klip fra det på Facebook.

Siden strømmede det ind med hilsner og hyldester til manden for den rørende gestus og for parrets kærlighedshistorie.

Til den lokale avis Piacenza Libertà har sønnen ifølge BBC fortalt, at faderen havde spurgt sygehuset, om han måtte »spille et par sange for hende for at give hende et par minutters glæde.«

Til The Guardian har Stefano Bozzini selv tidligere fortalt, at han gjorde det, fordi han fulgte sit hjerte:

»Jeg gjorde det for Carla. For at vise hende, hvor meget jeg elsker hende, og for at takke hende for alt, hun har givet mig. Jeg kunne ikke se hende på hospitalet, så jeg gik om i gården med harmonikaen – mit hjerte sagde, jeg skulle gøre det. Efter hun havde hørt musikken, kiggede hun ud af vinduet, så i det mindste fik jeg set hende.«

Carla lå indlagt på sygehuset i 10 dage, hvor hun blev undersøgt for en kræftsygdom.

Selvom hun ikke var smittet med coronavirus, måtte hendes pårørende ikke besøge hende, da man ikke vil risikere, at besøgende tager smitte med ind blandt de syge.

Dagen efter, at Stefano havde spillet for hende, blev hun udskrevet og fik lov til at tilbringe den sidste tid i hjemmet.

Hun sov ind i sidste uge i en alder af 74 år.

Parret mødte hinanden, da de var i 20'erne, og sammen fik de tre børn. Musikken har altid fulgt dem, og ifølge BBC har Stefano fortalt til den lokale avis, at han blev opfordret af flere til også at spille til parrets bryllup.

Han lod dog dengang som om, han havde ondt i sin hånd, fortalte han:

»Fordi jeg ville danse – sammen med hende.«