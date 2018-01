Den dræbte norske kvinde Janne Jemtland blev begravet fredag. Hendes mand er sigtet for drabet på hende. Nu fortæller Jannes bror om tiden efter søsterens forsvinden.

Forestil dig, at din søster forsvinder sporløst, og du lever i uvished i dagevis. Forestil dig, at hun til sidst bliver fundet død. Dræbt. Sandsynligvis myrdet af sin egen ægtemand. Din svoger. Og forestil dig så også lige, at du - i ugerne efter hendes forsvinden - har boet sammen med den selvsamme mand, som nu sidder varetægtsfængslet for at have dræbt hende.

Så vanvittigt er scenariet for Terje Opheim.

Få dage før nytårsaften forsvandt hans søster, den 36-årige Janne Jemtland, sporløst fra sit hjem i Veldre i Hedmark små 150 kilometer nord for Oslo. Hendes mand meldte hende savnet nytårsaften, og en storstilet eftersøgning gik i gang. Efter et par uger blev hendes lig fundet i en elv ikke langt fra hendes hjem.

Janne Jemtland var mor til to børn, og det var blandt andet for at støtte dem, at broderen flyttede ind hos familien, mens eftersøgningen var i gang.

»Det var specielt at bo sammen med ham, når man tænker på, hvad der siden er sket,« siger Terje Opheim til den norske avis Dagbladet.

Avisen møder ham kort efter, at han og resten af familien har taget en sidste afsked med Janne ved en velbesøgt begravelse. Han fortæller, at dagene, fra søsteren forsvandt, til hendes lig blev fundet, var hårde og næsten ikke til at komme igennem.

»Fjorten dage er lang tid. Det var trist, da hun blev fundet død, men det var også godt, for det var så forfærdeligt at vente,« siger han og tilføjer, at familien derfor var lettede, da Janne endelig blev fundet.

Så blev der sat et punktum, og nu kan de forsøge at komme videre i deres sorg.

Janne Jemtland og hendes mand havde været til en fest den aften, hun forsvandt. Ifølge norske medier havde ægteparret et skænderi, da de kom hjem.

Politiet mener, at de ved, hvordan Janne Jemtland blev dræbt, men dødsårsagen er endnu ikke blevet offentliggjort. Politiet føler sig også overbevist om, at hun blev dræbt i sit hjem og betragter derfor hendes bopæl som et gerningssted.

12. januar besluttede politiet at ransage parrets hjem, og det var kort derefter, at ægtemanden blev anholdt og sigtet. Det var hans oplysninger, der førte til fundet af liget af den forsvundne kvinde.

Han nægter sig skyldig i sigtelsen, men erkender, at han har haft forbindelse til omstændighederne omkring sin kones død.