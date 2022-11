Lyt til artiklen

Man kan ikke lave en 'english breakfast' uden æg. Men på grund af fugleinfluenza, stigende energi- og foderpriser, som har påvirket æggeproduktionen, må briterne kigge langt efter deres morgenmad.

Det fortæller The Independent.

I de britiske supermarkeder Sainbury's, Tesco samt Aldi har flere kunder oplevet gabende tomme hylder, og mindst en Lidl er begyndt at rationere æggene, så kunderne kun må købe tre bakker æg ad gangen.

Årsagen er stigende omkostninger på fodder og energi, samt en langvarig fugleinfluenza, der har kostet æggeproducenterne dyrt, da de har været nødsaget til at slagte flere af deres produktionsdyr.

Derfor har flere i den æggeproducerende industri bedt supermarkederne om at sætte prisen på æg op, så æggeproducenterne kan tjene flere penge på deres æg.

På nuværende tidspunkt overvejer over halvdelen af britiske æggeproducenter at stoppe produktionen til prisen stiger, da prisen er for lav til, at det kan køre rundt for dem som følge af øgede udgifter til foder og energi.

Foreningen for æggeproducenter i Storbritannien har tidligere advaret om, at en situation som denne kunne opstå:

»Vi advarede for ti måneder siden, at æggeproducenter ville stoppe eller indstille produktionen, hvis de ikke fik en fair pris for deres produkter, og at effekten vil være færre høns og dermed færre æg.«