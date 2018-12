Advokater for en tidligere lærer på en skole i Florida, USA, som indrømmer at have haft sex med en elev på 14 år, argumenterer for, at hun skal have mindre end minimumsstraffen.

For drengen var en 'villig deltager', som det formuleres i papirerne, der er afleveret i retten på vegne af den 27-årige nu tidligere lærer Stephanie Peterson.

Det skriver avisen Daytona Beach News-Journal.

Stephanie Peterson underviste tidligere på New Smyrna Beach Middle School, og hun har allerede i oktober erklæret sig skyldig i sex med den 14-årige elev.

Hun var lærer på skolen New Smyrna Beach Middle School, i nærheden af Daytona Beach i Florida. Foto: Google Street View

Hun har haft sex med drengen flere gange i sin bil, og hun har givet ham oralsex både hjemme hos sig selv og i en lade. Det foregik alt sammen mellem november 2017 og sidste januar.

Hun har også overført elektronisk materiale, der er skadelig for mindreårige. Det skriver avisen New York Post.

Peterson kunne have været idømt op til 20 års fængsel, hvis hun var blevet dømt for begge disse ting ved retten. Men nu står hun i stedet til mellem fem og 10 års fængsel, når hun får sin dom.

Der er indgået en såkalt plea-deal, så advokaterne for Peterson kan søge om en mindre straf for den tidligere lærer.

De vil bede dommeren om mindre end de fem års fængsel, der er minimumsstraffen.

Et af argumenterne var, at teenageren var en 'villig deltager' i sexoverfaldene, som han ikke var i stand til at give sin tilladelse til.

Teenageren og læreren begyndte deres affære, efter at hun lånte eleven sin mobiltelefon, så han kunne tjekke sin Instagram-konto.

Senere begyndte læreren at sende ham beskeder fra hans egen konto, efter at han lod den stå åben.

Stephanie Peterson sendte via Snapchat også nøgenbilleder til sin unge kæreste - et af dem taget inde i brusebadet.

Det ulovlige forhold blev afsløret, da en anden lærer ringede op til drengens hjem, for at tilbyde lektiehjælp.

Det fik hans mor til for sjov at spørge ham, om læreren mon ville udnytte ham.

»Enhver kan udnytte dig,« lød svaret fra drengen med tårer i øjnene.