Kæmpe anmodning om advokatbetaling i Tesla-aktier kaldes "kriminel" af Elon Musk.

Først fik de direktørens enorme lønpakke underkendt. Og nu ønsker de en klækkelig betaling hos selskabet selv.

De advokater, som i januar tildelte Tesla-direktør Elon Musk et stort nederlag i sagen om en lønpakke på cirka 385 milliarder kroner, ønsker Tesla-aktier for omkring 41 milliarder kroner for deres arbejde.

Det fremgår af retsdokumenter indgivet hos en domstol i Delaware.

I den sag, som Musk tabte, havde Tesla-aktionæren Richard Tornetta sagsøgt Musk for lønpakken, som i aktionærens øjne var alt for stor.

Advokaterne ønsker betaling fra elbilselskabet, da Tesla får gavn af, at aktierne fra Musks lønpakke sendes tilbage til selskabet.

- Vi anerkender, at det salær, som der er anmodet om, er uden fortilfælde, hvad angår den absolutte størrelse, står der i dokumenterne, som er indgivet ved en domstol i Delaware

Beløbet svarer til en timeløn på 288.888 amerikanske dollar, skriver advokaterne selv. Det er knap to millioner kroner.

På det sociale medie X, som Elon Musk ejer, kalder Tesla-direktøren anmodningen for "kriminel".

- De advokater, som ikke gjorde andet end at skade Tesla, vil have 6 milliarder dollar, skriver Musk.

Dommer Kathaleen McCormick kaldte i sin kendelse i sin tid Musks lønpakke for "ufattelig".

Endnu er kendelsen dog ikke helt færdigudarbejdet. Først når det er gjort, har Musk 30 dage til at beslutte, om han vil anke underkendelsen af den store lønpakke. Det skriver nyhedsbureauet Bloomberg.

/ritzau/Reuters

