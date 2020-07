I to dage har tysk politi gennemsøgt en kolonihave i Hannover som led i efterforskningen af sagen om forsvundne Madeleine McCann.

Et omfattende efterforskningsskridt, som politiet ifølge forsvarsadvokat for den mistænkte, Christian B, ikke kommer til at få meget ud af.

Torsdag er advokaten Friedrich Sebastian Fülscher sågar i det lokale tyske medie Hannoversche Allgemeine ude og kalde udgravningerne 'ren desperation fra anklagemyndighedens side'.

Han er ikke et sekund i tvivl om, at politiet ikke kommer til at finde beviser, som knytter sig til Maddie-sagen.

Under kolonihaven har efterforskerne afsløret fundamentet til en skjult kælder under jorden. I dag er alle spor efter både hus, kælder og politiets tilstedeværelse helt væk. Foto: Bax Lindhardt

»Det er åbenbart svært for efterforskerne at indrømme, at de har satset på det forkerte hus,« udtaler Friedrich Sebastian Fülscher blandt andet til mediet.

Ifølge forsvarsadvokaten har ejendommen været kendt af de tyske myndigheder i flere år. Han mener sågar, at den har været nævnt i relation til en anden kriminalsag - fuldstændig uden relation til Mccann-sagen.

Friedrich Sebastian Fülscher synes derfor, det tyder på, at anklagemyndigheden famler i blinde, og at politiet udelukkende har foretaget udgravninger i kolonihaven, fordi det giver offentligheden indtryk af, at sagen skrider fremad.

Lige siden tysk politi tirsdag påbegyndte undersøgelserne i kolonihaven, har udgravningerne været omgærdet af stor mystik.

Hvad politiet har fjernet i de store blå sække, er blandt de mange ubesvarede spørgsmål. Anklagemyndigheden holder stadig kortene tæt ind til kroppen i den omfattende og årelange efterforskning. EPA. Foto: FRIEDEMANN VOGEL

Godt nok har anklagemyndigheden bekræftet, at arbejdet på stedet har forbindelse til Madeleine-sagen. Men her stopper kommunikationen til offentligheden til gengæld også.

De har ikke tilladelse til at kommentere på efterforskningen, lyder den korte besked, når journalister forsøger at indhente kommentarer om udgravningerne i kolonihaven. I stedet henviser de til anklagerne.

Her er der dog heller ikke meget information at hente.

»Der kommer ikke nogen udtalelse hverken i dag, i morgen eller de næste par dage,« siger talspersonen hos anklagemyndigheden i Braunschweig, Julia Meyer, torsdag til B.T.

43-årige Christian B. er hovedmistænkt i sagen om Madeleines forsvinden, men måske bliver han aldrig dømt i sagen.

Hvorvidt politiet har fundet afgørende beviser, som potentielt kan føre til, at en af vor tids største og mest omtalte forsvindingssager endelig bliver opklaret, må vi derfor væbne os med tålmodighed for at finde ud af.

Selv ikke grunden til, at politiet har undersøgt kolonihaven, er på nuværende tidspunkt blevet offentliggjort. Dog har 43-årige Christian B., som er mistænkt i sagen, tidligere boet på grunden i et hus, som sidenhen er blevet revet ned.

Den mistænkte sidder i dag varetægtsfængslet i Kiel for narkosmugling, men han er også tidligere blevet dømt for seksualforbrydelser – heraf flere mod mindreårige

Én af de ting, der i første omgang fik politiet til at kigge nærmere på den 43-årige tysker, er, at han fra 1995 til 2007 boede i Algarve-regionen, hvor dengang 3-årige Madeleine forsvandt sporløst fra en ferielejlighed tilbage i 2003.