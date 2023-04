Lyt til artiklen

Han har det bestemt ikke godt.

Den russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj har været ude for et nyt tilbagefald under sit fængselsophold.

Det skriver hans advokat Vadim Kobzev på Twitter.

Ifølge ham måtte en nødlæge i weekenden kaldes til Navalnyjs celle, da han havde store problemer med maven.

I løbet af de seneste 15 dage har han tabt sig yderligere otte kilo.

Ifølge advokaten har Navalnyj ikke adgang til den medicin, som hans mor ellers troligt sender til ham.

Advokaten vil ikke udelukke, at den fængslede oppositionsleder endnu engang har været udsat for noget, der har gjort ham syg.

Som det skete da, han i 2020 kun lige overlevede et angreb med nervegift.

»Det kan lyde som vrøvl og paranoia, men det er det ikke for Navalnyj efter nervegiften,« skriver advokaten på Twitter.

Navalnyj anklagede direkte Putin for at stå bag mordforsøget, men det har Kreml klart tilbagevist.

Da Navalnyj vendte tilbage til Moskva i januar 2021, blev han omgående anholdt, og han sidder nu i et fængsel over 200 kilometer øst for hovedstaden.

Her skal han efter planen sidde i alt i ni år. Officielt, fordi han har brudt reglerne i forbindelse med en betinget dom, han fik tilbage i 2014.

I fængslet, som minder mere om en straffelejr, bliver Navalnyj, ifølge sin advokat, konstant chikaneret.

Han ryger således blandt andet konstant ud og ind af en isolationscelle. Senest er han blevet påbudt at tilbringe yderligere 15 dage i den.

Hans daglige gårdtur er også blevet flyttet til om morgenen klokken syv, hvor solen ikke er fremme det pågældende sted.

Så dagslys ser han aldrig.