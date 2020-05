Den svenske kendis, eks-bokseren, skuespilleren og tv-værten Paolo Roberto, kan ende med at få en hård fængselsstraf, efter han for godt to uger siden blev arresteret for at købe sex.

Paolo Roberto har været i strid modvind siden historien kom frem - men nu slår hans lejr tilbage.

Den svenske tv-kendis har hyret en af Sveriges mest berømte forsvarsadvokater, og han er rystet over, hvor hurtigt omverdenen har dømt klienten.

»Det, han er udsat for, er umenneskeligt,« siger Thomas Martinson til det svenske fagblad Dagens Juridik og fortsætter:

»Det er uden fortilfælde, hvordan voksne mennesker har reageret på det her. Det gør mig ærlig talt vred.«

Blandt andet har det royale par prins Carl Philip og prinsesse Sofia taget afstand fra og brudt alle bånd til Paolo Roberto efter sex-sagen.

Paolo Roberto har indrømmet at have betalt for sex, men han risikerer en sigtelse for uagtsom voldtægt, fordi han i et tv-interview gav udtryk for, at der ikke var samtykke fra kvindens side.

Men det mener Thomas Martinson ikke er en indrømmelse af de faktiske forhold.

Ender det med en sigtelse for uagtsom voldtægt, vil Paolo Roberto nægte sig skyldig, understreger forsvarsadvokaten.

Kort tid efter sex-razziaen gik Paolo Roberto selv ud og indrømmede, at han havde købt sex og tilføjede i samme ombæring, at han aldrig havde gjort det før.

'Der er ingen undskyldninger, og jeg står ved mit snavs og min skammelige opførsel,' skrev han i et Instagram-opslag.

'Jeg er simpelthen en parasit, der skal udryddes! I aften tog jeg en dum beslutning, der vil fjerne min kærlighed, mine børns respekt, mine virksomheder, tv-kontrakter og alt, hvad jeg har kæmpet for i disse år. Og ved du hvad? Det fortjener jeg.'

Aftonbladet kunne tidligere fortælle, at kvinden, som Paolo Roberto købte, var fra et af de fattigste lande i Europa.

Politiets efterforskning viste, at han havde betalt kvinden 1.500 svenske kroner for sex svarende til cirka 1.050 danske kroner.

Det er den tidligere boksers udtalelse under et tv-interview på svensk TV4, som kan få ham alvorligt i fedtefadet.

»At man køber en anden kvindes krop - sikkert en som er tvunget til det. Hun er der ikke, fordi det er rart,« fortalte Roberto til svensk TV4 dagen efter sex-razziaen.