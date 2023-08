'Betal så den regning, Donald Trump,'

Den tidligere borgmester i New York og Trump-advokat, Rudy Giulani, har været på en helt særlig mission ved Mar-a-Lago, der er kendt som den tidligere præsidents flotte palæ i Florida.

Det skriver CNN.

Rudy Giuliani på 79 år var i Mar-a-Lago for at komme med en personlig og desperat appel til Donald Trump, der lød, at han skulle betale regninger for juridisk bistand.

Her ses Donald Trumps palæ Mar-a-Lago i Florida. Foto: Giorgio Viera/AFP/Ritzau Scanpix

Det skulle ikke være gået ret godt.

Ifølge CNN's kilder med kendskab til sagen virkede Donald Trump ikke ret interesseret, selv om han mundtligt gav Rudy Giuliani lovning på, at hjælp var på vej.

En anden kilde fortæller dog, at Donald Trump allerede har betalt beløb for sin tidligere advokat, men efter sigende skulle det være småpenge i forhold til det syvcifrede beløb, som advokaten angiveligt skylder.

Så det er ikke helt klart, hvilken af kilderne, der har ret. Faktum er dog, at Rudy Giulani lige nu er i en vanskelig periode af livet.

Donald Trumps tidligere advokat Rudy Giuliani har lige nu en rigtig svær tid. Foto: Mandel Ngan/AFP/Ritzau Scanpix

15. august kom det frem, at anklagere i delstaten Georgia valgte at rejse tiltaler mod Donald Trump for 13 forhold i forbindelse med en sag om forsøg på manipulation af resultatet af præsidentvalget, som blev afholdt i november 2020.

Og Rudy Giuliani er en af 18 andre personer tæt på Donald Trump, der også er tiltalt.

Oven i den sag kommer, at Rudy Giuliani også er sagsøgt af en tidligere kollega for seksuelt misbrug og chikane.

Anklagerne kommer fra Noelle Dunphy, som begyndte at arbejde som forretningsdirektør for Giuliani i 2019, hvor det seksuelle misbrug skulle have fået sin start næsten på første arbejdsdag.

Hvad de to sager ender med, er ikke endnu afgjort.