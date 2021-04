Aleksej Navalnyj er i 'ret dårlig tilstand'.

»Han er alvorligt syg, og det er forkasteligt, at IK-2-fængslet har drevet det hertil,« siger den russiske oppositionsleders advokat, Olga Mikhailova.

Ifølge The Guardian er informationerne baseret på et besøg fra et medlem af Aleksej Navalnyjs juridiske team.

»Han har tabt sig meget. Han har en kraftig hoste, og hans temperatur er 38,1 grader,« siger Olga Mikhailova videre.

Aleksej Navalnyj har tidligere selv via sociale medier kommunikeret, at han ikke har det godt. Ifølge russiske myndigheder skulle han mandag være blevet overført til en sygeafdeling, men hans ønske om at blive diagnosticeret af en uafhængig læge er blevet afvist.

'Loven giver ret til – for egen regning – at kunne invitere en speciallæge til konsultation. Ingen kan forbyde det. Sådanne læger besøger mange fanger, men Navalny får ikke lov,' har det eksempelvis lydt på hans Twitter-profil.

I den forbindelse opstod der tirsdag tumult ved fængslet, da flere demonstranter blev arresteret. Det samme skete for Anastasia Vasilyeva, der er leder af en sammenslutning af læger.

»Vi er kommet for at tilbyde vores hjælp. Der er ingen krig. Lad os løse problemet som civiliserede mennesker,« nåede hun at sige inden anholdelsen.

Anastasia Vasilyeva bliver anholdt uden for fængslet. Foto: SERGEI ILNITSKY

På sine sociale medier har Aleksej Navalnyj fortalt, at han muligvis har tuberkulose. I hvert fald skulle tre andre fanger af de i alt 15 indsatte have pådraget sig sygdommen.

Allerede i sidste uge proklamerede oppositionspolitikeren en sultestrejke, fordi han ikke kunne få adgang til en læge, der kunne undersøge 'en stigende følelsesløshed og smerte i ryggen', der gjort det svært for ham at gå.

Hustruen Yulia Navalanya har fortalt, hvordan fængselsinspektøren eksempelvis har grillet en kylling og delt slik ud til andre indsatte imens.

Navalnyj blev livsfarligt forgiftet i august 2020 og vendte i januar hjem efter længere tids behandling på et hospital i Tyskland.

Ved hjemkomsten til Rusland blev han anholdt. Ifølge russiske myndigheder har han brudt regler for prøveløsladelse i forbindelse med en betinget dom, han fik tilbage i 2014.

Aleksej Navalnyj er derfor i færd med afsone en straf på 2,5 år i straffelejr. Systemkritikeren har anket dommen.