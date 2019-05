Advokatfirma mener, at krydstogtskib med vilje sejlede ind uvejr, hvilket medførte kvæstede passagerer.

Et amerikansk advokatfirma kræver 90 millioner norske kroner (68,5 millioner kroner) i erstatning for skader under hændelserne på krydstogtskibet "Viking Sky" i marts.

NTB skriver, at advokatfirmaet Lipcon, Margulies, Alinsa amp; Winkleman mener, at krydstogtskibet med vilje sejlede ind et uvejr, hvilket blandt andet medførte, at 27 af de ombordværende senere skulle behandles på et hospital.

NTB citerer det norske TV2 for oplysningerne.

Firmaet kræver erstatning for økonomiske tab, samt erstatning for tort og svie. De har bedt om ti millioner dollar - omkring 90 millioner norske kroner fordelt mellem alle, som var om bord på skibet. Det udtaler advokat Michael Winkleman til Fox Business.

Winkleman repræsenterer de passagerer, som var om bord på skibet på uvejrsdagen lørdag 23. marts.

Havde skibet fulgt selskabet Hurtigrutens vurderinger samme dag, kunne krisen have været undgået, mener Winkleman.

På grund af uvejret indstillede Hurtigruten dets afgang forbi Hustadvika - både syd- og nordgående afgange.

De norske søfartsmyndigheder, Sjøfartsdirektoratet, har sagt, at lavt olietryk var årsag til, at krydstogtskibet "Viking Sky" fik motorstop.

Krydstogtskibet mistede motorkraft i et voldsomt uvejr med 1373 personer om bord. Det var faretruende tæt på at støde mod grund.

- Niveauet af smøreolie var inden for de fastsatte grænser, men relativt lavt, da fartøjet mistede kraft, konstaterede Sjøfartsdirektoratet efter de første undersøgelse.

Det voldsomme vejr gjorde, at bevægelser i smøreoliepumperne mistede tilførsel. Og det udløste en alarm om lavt smøreolietryk. Det betød, at motorerne automatisk satte ud kort tid efter, uddybes det.

Der var vindstød af stormstyrke, da motorerne satte ud, og man anslår, at bølgerne var op til 15 meter høje.

Tidligere har det norske søofficerforbund kritiseret, at møbler og paneler på skibet ikke var sikret godt nok og derfor var til fare for passagerne, da bølgerne var værst.

Af de 1373 personer om bord, da skibet nødstedte, var 915 personer passagerer.

/ritzau/NTB