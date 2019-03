En saudisk-amerikansk statsborger har ifølge hans familie været fængslet i Saudi-Arabien siden november 2017.

En saudisk-amerikansk statsborger, der har været fængslet i Saudi-Arabien i over et år, har gentagne gange været udsat for tortur.

Det oplyser familien til Walid Fitaihi ifølge nyhedsbureauet AP.

Walid Fitaihi arbejdede som læge i Saudi-Arabien, da han i november 2017 blev anholdt for medvirken til korruption. Han har siden siddet fængslet uden at have været for retten. Formelt forelægger der ingen anklager mod ham.

Ifølge Howard Cooper, familiens advokat, har Walid Fitaihi været udsat for så meget totur, at han både fysisk og psykisk er ved at knække sammen.

- Der er en amerikansk statsborger, som bliver tortureret i et saudisk fængsel. Han er ikke bare blevet fysisk tortureret, men også psykisk, og han kan ikke holde til mere, udtaler advokaten.

/ritzau/