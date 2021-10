Flere har fundet det påfaldende, at man lige præcis dén dag, forældrene valgte at tage ud for at lede efter ham, fandt sønnens ejendele og lig.

Nu afviser familiens advokat, at der skulle være noget om spekulationen – ligesom han afviser, at forældrene har lavet en aftale med anklagemyndigheden.

Det skriver NBC News.

I mere end en måned har politiet i Florida intenst ledt efter den 23-årige Brian Laundrie, som er blevet betegnet som 'en person af interesse' i sagen om hans kæreste, Gabrielle 'Gabby' Petitos, død.

Billedet her blev ifølge Gabbys Instagram taget på parrets første date. Foto: North Port Police

Onsdag valgte den forsvundne mands forældre, Chris og Roberts Laundrie, at tage ud i naturområdet Myakkahatchee Creek Environmental Park nær deres hjem for at hjælpe med at lede efter ham – og ikke længe efter fandt de nogle af hans ejendele.

Samtidig fandt de betjente, der var med dem, rester af et lig, som torsdag er blevet identificeret som værende den savnede mand.

Siden har folk på særligt de sociale medier spekuleret i, om forældrene har vidst mere, end de har givet udtryk for. Om forældrene hele tiden har vidst, hvor sønnen præcist var taget hen.

En af dem, der har luftet teorien, er den tidligere FBI-agent Maureen O´Connell, der studser over, at forældrene endte med at lede politiet lige direkte hen til ejendelene første gang, de var med ude at lede:

»Det faktum, at de bragte politiet direkte til dette område, tyder på, at de hele tiden har vidst, hvor sønnen har opholdt sig – og sandsynligvis også kommunikeret med ham,« spekulerer hun i et interview med Fox News.

Men det afviser Chris og Roberts Laundries advokat, Steven Bertolino, nu.

Ifølge ham er al spekulation om, at forældrene skal have hjulpet deres søn, »helt forkert.«

I et interview med NBC News-programmet 'Top Story With Tom Llamas', forklarer advokaten, at der var én grund til, at forældrene lige præcis onsdag tog ud i det område for at lede.

Og den grund var, at man nu kunne.

Ifølge advokaten har FBI tidligere været i området for at lede, men store dele har længe været under vand, og man har derfor ikke kunnet lede alle steder. Men onsdag havde vandet trukket sig tilbage, og derfor kunne forældrene tage derud for at lede:

»Jeg bliver lidt vred over, at folk spekulerer over det på denne måde. Man har folk med førstehåndsviden, der fortæller, hvordan det hele skete. Og alligevel tror folk ikke på det,« fortæller Steven Bertolino blandt andet i interviewet.

»Man har været ude at lede i området før, men på det tidspunkt havde det været under vand. Området var utilgængeligt før. Alligevel går forskellige platforme amok med disse skøre og meningsløse teorier om, at forældrene har plantet noget eller vidst noget. Hvornår stopper det? Hvornår stopper det,« siger han videre.

En anden spekulation, der florerer rundt omkring, er, at forældrene skal have indgået en form for aftale med anklagemyndigheden – eventuelt om immunitet – mod, at de ville lede politiet hen til det sted, hvor sønnen havde opholdt sig.

Også den teori afviser advokaten i tv-programmet.

»Der er ingen sandhed i det. Der var ingen aftale. Der var bestemt samtaler, som er forventeligt i alle kriminalsager. Man har altid samtaler med anklageren, men der blev ikke indgået nogen aftaler,« siger Steven Bertolino, der fortæller, at han har kendt Laundrie-familien i 25 år.

Brian Laundrie og Gabby Petito var taget på en roadtrip sammen i sommer. Men den 1. september vendte Brian Laundrie hjem til Florida før tid. Uden Gabby og uden at ville svare på spørgsmål om, hvad der var sket med hende.

Den 19. september blev hendes lig fundet, og en obduktion viste, at hun var blevet kvalt.

På det tidspunkt var Brian Laundrie forsvundet fra forældrene hjem. De forklarede, at han var taget ud for at vandre, men han vendte aldrig tilbage, selvom politiet gerne ville tale med ham om sagen.

Politiet efterforsker fortsat sagen om Gabby Petitos død – og nu også sagen om fundet af Brian Laundries lig.