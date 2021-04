Hvad stod der på indersiden af Derek Chauvins venstre hånd?

Det spørgsmål stillede mange tv-seere sig, da den tidligere betjent tirsdag blev dømt skyldig for drabet på George Floyd.

Her kunne de millioner af amerikanere, der så med på tv, nemlig se, at Derek Chauvin havde skrevet noget i sin hånd. Og hvad det var, har hans forsvarsadvokat, Eric Nelson, nu fortalt TMZ.

For det var advokatens telefonnummer, som den morddømte eks-politibetjent på forhånd havde skrevet.

Derek Chauvin i retten. Foto: - Vis mere Derek Chauvin i retten. Foto: -

Som tidligere betjent var Derek Chauvin sandsynligvis helt klar over, at hvis han ville blive dømt skyldig, ville han øjeblikkeligt blive ført bort – og hans løsladelse mod kaution ville lige så øjeblikkeligt ophøre.

Samtidig ville han få frataget alle genstande, også en eventuel seddel med et telefonnummer.

Det vides endnu ikke, hvilken straf Derek Chauvin vil få, men han risikerer op til 40 års fængsel, når strafudmålingen finder sted om otte uger. Han blev tirsdag fundet skyldig i alle anklagepunkter.

Den 45-årige eksbetjent har under hele retssagen nægtet sig skyldig i alle anklager i forhold til den episode, der i maj sidste år endte med, at den 46-årig George Floyd døde i forbindelse med en anholdelse i Minneapolis.

Derek Chauvin i forbindelse med anholdelsen. Foto: HANDOUT Vis mere Derek Chauvin i forbindelse med anholdelsen. Foto: HANDOUT

Det skete, efter at Derek Chauvin havde placerer sit knæ på hans hals i over ni minutter.

Politiet forsøgte at anholde den sorte amerikaner, fordi en butiksansat havde anmeldt ham for at betale med en falsk 20-dollarseddel.

Under anholdelsen sagde 46-årige Floyd adskillige gange, at han ikke kunne trække vejret – I can't breathe – inden han senere mistede bevidstheden. Hændelsen blev filmet på video og gik senere verden rundt.

Det førte til store Black Lives Matter-protester i USA, der siden spredte sig til resten af verden.

Retssagen mod Derek Chauvin har kørt de seneste tre uger, og afgørelsen bragte tirsdag stor glæde i Minneapolis' gader.