Danskere i Israel skal være på vagt.

Hundredvis af raketter er i disse dage blevet sendt afsted mod Israel, efter adskillige er blevet dræbt i Palæstina – og generelt bliver der berettet om en betændt og kaotisk situation.

Det får derfor også Udenrigsministeriets Borgerservice til at advare de danskere, der måtte befinder sig i Israel.

'Raketangreb fra Gazastriben mod det sydlige og centrale Israel, herunder også Tel Aviv-området'.

'Søg beskyttelse, når sirenen lyder. Følg altid de lokale myndigheders anvisninger. Kontakt dine pårørende, så de ved, om du er i god behold', skriver Udenrigsministeriets Borgerservice på Twitter.

Selvom konflikten mellem Israel og Palæstina har stået på i mange år, er de seneste dages angreb de hårdeste i ni måneder, mener B.Ts internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

Onsdag sendte palæstinensere omkring 400 raketter ind i Israel, skriver The Guardian. Missilregnen kom, efter 20 palæstinensere tirsdag blev dræbt af israelske tropper.

Konflikten er spidset til i intensitet over de seneste mange måneder. Først med en række håndgemæng, som siden har udviklet sig til henrettelser og siden missilangreb.

Alt sammen hævnaktioner på hinandens handlinger, påpeger Illeborg.

»Det er en uhyggelig eskalering på en langvarig krise, og det er klart, at det er uhåndterligt i øjeblikket,« siger B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, og fortsætter:

»Vi taler om flere spillere, som har dagsordener, som ikke passer med hinanden. Selvom der er rygter om en våbenhvile, så tyder intet på, at parterne vil respektere det. Og så kører det ellers som en ond spiral. Man svarer hårdt mod hårdt, og det skaber naturligvis frygt.«

Der er ikke umiddelbart meldinger om tilskadekomne på israelsk side.

Men folk i både Israel og Palæstina frygter, hvad der kommer til at ske videre.

»Vi har med parter at gøre, som bruger alle kneb i bogen. Hvis de vil have noget, så er den primære måde at bekrige hinanden. De er alt andet end midtersøgende,« siger Jakob Illeborg.

