Følg myndighedernes anvisninger, og hold dig opdateret.

Således lyder Udenrigsministeriets Borgerservices advarsel til danskere, der lige nu opholder sig i Japan.

Tyfonen Hagibis rammer nemlig lørdag, og den kan meget vel blive den værste af sin slags i 60 år, lyder det fra Japans Meteorologiske Institut.

Allerede inden sin ankomst har Hagibis da også skabt kaos i Japan.

epa07906698 A handout photo made available by the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) of a satellite image showing Super Typhoon Hagibis over the Northern Mariana Islands, 08 October 2019 (issued 09 October 2019). The typhoon grew from a tropical storm to a category 5 storm in less than a day. The storm is currently bringing heavy rain, strong winds, and thunderstorms over the Northern Mariana Islands, while the more southerly islands of Rota and Guam are experiencing similar conditions, though slightly less severe due to distance from the eye.

Flere end 1600 flyafgange er blevet aflyst. Også adskillige togafgange forventes lørdag af blive droppet.

Desuden har tyfonens rasen fået konsekvenser for både planlagte VM-rugby-kampe og det japanske Formel 1-grandprix på Suzuka-banen.

Landets beboere skal desuden forberede sig på strømsvigt, mudderskred og lukkede supermarkeder.

Tyfoner er ikke helt ukendte for japanerne. De aflægger relativt ofte landet et visit, men det er sjældent, de er på størrelse med Hagibis.

Tyfonen Hagibis har allerede sendt tårnhøje bølger ind mod den japanske kyst.

Hahibis måler ifølge Forbes 1400 kilometer i diameter og har en vindstyrke på omtrent 160 kilometer i timen.

Dertil kommer de voldsomme vindstød, der kommer op på 230 kilometer i timen.

Bedre bliver det da heller ikke af, at der i øjeblikket er fuldmåne i Japan. Det betyder, at vandstanden er højere end normalt, og det kan skabe enorme bølger på op til 13 meter.

Sidst japanerne oplevede så voldsom en tyfon, var i 1958, da tyfonen Kanogawa hærgerede landet. Her mistede mere end 1000 mennesker livet.