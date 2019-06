Hvis du har planer om at besøge Grækenland i denne sommerferie, skal du passe på nogle helt særlige myg.

I øjeblikket opholder der sig nemlig en myggeart i Grækenland, som bærer den dødelige virus 'West Nile Virus' med det danske navn 'Vestnilfeber'. Og antallet af smittede sidste år var rekordhøjt.

Landets sundhedsmyndigheder har tidligere sagt, at virussen nærmest er blevet et 'folkesundhedsproblem', efter 316 mennesker blev smittet sidste år, hvoraf 50 døde.

Hvis man pt. opholder sig i Grækenland, har fået et myggestik og pludselig får influenza-symptomer, hududslæt eller man generelt føler sig syg, kan det være tegn på, at man er blevet smittet.

Der findes ikke en vaccination mod infektionen, men oftest nedbryder kroppen selv virussen.

Den kan dog være dødelig, da den kan medføre meningitis, krampeanfald samt svaghed.

»Nu har der været nok tilfælde til, at vi kan kalde det et 'folkesundhedsproblem',« siger Danai Pervanidou, talsmand for 'Keelpno', et center for sygdomsbekæmpelse og forebyggelse, til The Guardian og fortsætter:

»Virussen har etableret sig selv i Grækenland via trækfugle, og vi anbefaler, at alle tager personlige beskyttelsesforanstaltninger som for eksempel at iføre sig lange ærmer, undgå steder med stillestående vand samt bruge myggenet og myggespray.«

Vestnilfeber Vestnilvirus infektion er en virussygdom, som først og fremmest forekommer i Mellemøsten, Asien og Afrika

Siden 1999 har sygdommen også etableret sig i USA og Canada samt visse steder i Sydeuropa og i Balkanlandene

Myg, som stikker smittede fugle, kan overføre virussen videre til mennesker. Mennesket bliver ikke smittet direkte fra fugle eller andre dyr, heller ikke fra andre mennesker.

Infektionen er som regel mild og ufarlig

En sjælden gang kan virus føre til alvorlige infektioner i hjernen

De fleste bliver raske uden nogen form for behandling

De myg, som overfører virussen er mest aktive mellem solnedgang og solopgang.

Ved ophold udendørs efter solnedgang anbefales det derfor, at huden tildækkes med sokker, lange bukser og langærmede trøjer.

Tøjet skal helst ikke være hvidt eller have kraftige farver, da myggen tiltrækkes af sådan noget tøj.

Det anbefales også, at man bruger myggespray, som indeholder dietyltoluamid (DEET) eller tilsvarende på huden.

Bedst beskyttet er man ved at opholde sig indendørs efter solnedgang og med samtidig brug af myggenet rundt om sengen og myggenet i døre og vinduer.

Myggen tiltrækkes af lys i skumringen. Man skal derfor ikke tænde lyset, før man har lukket døre og vinduer. Kilde: Sundhed.dk

Danai Pervanidou fortæller også til mediet, at folk især er blevet smittet i den græske storby Thessaloniki og i Attica-regionen, hvor Athen ligger.

Sidste år viste 243 af de smittede tegn på skader i hjernen og i nerverne.

Man skal helt tilbage til 2012 før et næsten ligeså stort udbrud af virussen siden er blevet registreret. Her blev 262 personer smittede af virussen, hvoraf 35 døde.

Det er især ældre mennesker, babyer, samt diabetikere, der kan blive hårdest ramt, hvis man bliver smittet.