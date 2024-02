Pas på. Risikoen for sneskred er overhængende i store dele af det norske vinterlandskab.

Sådan lyder advarslen tirsdag fra Røde Kors i Norge.

»Det er vigtigt at læse de lokale færdselsråd og sætte sig ind i skredproblemerne samt holde øje med størrelsen på selve varslet,« som det lyder fra Jannicke Høyem, der er leder den afdeling af Røde Kors, der assisterer i forbindelse med sneskred.

Som i store dele af Danmark er der i denne uge vinterferie i Norge, hvilket betyder, at der er ekstra mange skiturister ude på løjperne.

Derfor er der mange, der skal passe på.

I eksempelvis Nordnorge og Vestlandet er risikoen for sneskred i øjeblikket høj. Tirsdag meldes der ifølge Røde Kors om betydelig fare i hele Finnmark og Troms samt i enkelte områder som Vos, Indre Sogn og Hardanger.

Og selvom risikoen for sneskred i den sydlige del af Norge betragtes som moderat, advarer Røde Kors særligt mod, at det kan gå galt her.

For faktisk er det her, at flest menneskeliv går tabt, når det går galt. Ikke mindst fordi flere lokkes ud af de mildere forhold.

»Jeg tror, at mange sænker paraderne, når det ikke er ildrødt på skalaen, mens de er ekstra forsigtige, når risikoen for sneskred er stor,« siger Jannicke Høyem fra Røde Kors i en pressemeddelelse:

»Når risikoen kun er på andet eller tredje niveau, kan der sagtens være småskred, der er store nok til at begrave et menneske, og derfor kan være livsfarlige.«

Der hele flere gange i de seneste måneder været advaret om risikoen for sneskred i både Norge og Sverige.