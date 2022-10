Lyt til artiklen

Mere end 3.000 kvadratkilometer er igen kommet på ukrainske hænder på under en uge ifølge Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, der siger, at Ukraine nu har befriet dusinvis af byer tæt på Kherson.

Oplysningerne er blevet indirekte bekræftet af Moskva, i og med at et kort, der hang i baggrunden for Ruslands forsvarsministeriums daglige briefing, viste et lignende krigsbillede.

Dermed forsætter Ukraines krigslykke, og ikke mindst offensiven i Kherson er bemærkelsesværdig. Kherson var en af de største skalpe for Ruslands præsident, Vladimir Putin, under offensiven i foråret. Det er en strategisk vigtig provinsby med cirka 300.000 indbyggere.

Det var netop en offensiv for at genindtage Kherson, som præsident Zelenskyj brugte som røgslør, umiddelbart før lynoffensiven i Ukraines nordøstlige hjørne ved Kharkiv begyndte.

Brugen af blandt andet de sofistikerede Himar-missiler har givet Ukraine et overtag i krigen. Men vinteren er på vej Foto: FADEL SENNA

Nu ser offensiven mod Kherson dog for alvor ud til at være i gang, og ifølge både Ukraines regering og uafhængige observatører vinder de ukrainske tropper hastigt frem også mod syd.

Onsdag lod præsident Zelenskyj forstå, at en række mindre byer i området, heriblandt Liubymivka og Zolota Balka, igen er på ukrainske hænder. Ukrainske iagttagere forudser en yderligere eskalering af indsatsen i Kherson.

Dette narrativ bliver dog modsagt af styret i den vigtige provinsby. Kirill Stremousov, en af de russisk-indsatte ledere i Kherson, er overbevist om, at de kan holde ukrainerne fra porten.

Præsident Putin fejrer annekteringen af fire besatte områpder i Ukraine. Blandt andet Kherson Foto: ALEXANDER NEMENOV

»Der er ingen bevægelse fra ukrainsk side her. De kommer ikke til at indtage Kherson. Det er umuligt. De russiske tropper i området er ved at samle kræfter til en modoffensiv,« siger Stremousov til det statsstyrede russiske medie RIA Novosti.

Ukraineres sofistikerede, vestlige våben har gjort en markant forskel i krigen de seneste måneder, og i området omkring Kherson bomber ukrainerne nu de russiske veje og broer, og de afskærer dermed muligheden for, at Rusland kan sende forstærkninger til byen.

Skulle Kherson falde, vil det være den mest markante sejr for den ukrainske hær i deres modoffensiv til dato. For bare få måneder siden vurderedes det som helt urealistisk, at Ukraine igen skulle få kontrol med Kherson.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, skeivwe om den ukrainske offensiv

Men samtidig sætter det Putins strategi og villighed til yderligt at eskalere krigen på prøve. Kherson er en del af de fire annekterede områder, som i forrige uge under stor ståhej blev udråbt til russisk territorie.

Ved den lejlighed sagde Putin, at man ville forsvare de russiske områder med alle midler. Der er fortsat stor bekymring for, om Putin kunne finde på at smide en strategisk atombombe. Et nederlag i Kherson vil for alvor udstille de russiske nederlag på slagmarken og forværre Putins allerede skrøbelige situation internt i Rusland.

Ifølge CNN er et stort antal russiske soldater nu på retræte fra deres positioner uden for Kherson, og de skulle være i færd med at minere området vest for floden Dnepr.

Det er lykkedes Ukraine at ramme vigtige russiske forsyningsveje. Her er det ved byen Lyman, der blev genindtaget af Ukraine denne uge Foto: GEORGE IVANCHENKO

Det er dog stadig langtfra sikkert, at det vil lykkes Ukraine at genindtage Kherson. Efteråret med kulde og masser af regn er for alvor på vej, og det vil kunne stoppe krigsmaskinen.

»Krigssæsonen går på hæld. Lige nu har ukrainerne fordelen, men det bliver nødt til at tage denne fordel hurtigt,« siger Chris Murphy fra det amerikanske senats udenrigskomité til Financial Times.

Det ukrainske flag vejer igen i Vysokopillya i Khersonregionen. Dusinvis af mindre byer er nu igen kontrolleret af ukrainerne Foto: GENYA SAVILOV

Slaget om Kherson kan blive helt afgørende for krigens videre forløb, og det forventes, at kampene i området vil intensiveres yderligere de kommende dage.

»Hvis man kan kontrollere Kherson, kan man også forhindre andre i at komme til Odessa. Vi er mange, der tror, at netop dét var et af russernes hovedformål med krigen,« siger en højtstående amerikansk militærperson til Financial Times.