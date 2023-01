Lyt til artiklen

Levering af flere offensive våben til Ukraine er den sikre vej til en global katastrofe.

Det advarer formanden for Dumaen, Vjatsjeslav Volodin, om. Han er en af præsident Putins nære allierede og leder af det russiske underhus, skriver Reuters.

»Hvis Washington og NATO-landene leverer våben, der bliver brugt til at angribe civile byer og forsøgt brugt til at erobre vores territorier, vil det føre til gengældelsesforanstaltninger ved hjælp af kraftigere våben,« skrev han på det sociale medie Telegram.

Og bragte så atomvåben i spil.

Krigen i Ukraine har stået på i mere end 11 måneder. Billedet af et russisk angreb i Kurdyumivka i Donetsk-regionen. Foto: NATIONAL GUARD OF UKRAINE PRESS/Reuters/Scanpix Vis mere Krigen i Ukraine har stået på i mere end 11 måneder. Billedet af et russisk angreb i Kurdyumivka i Donetsk-regionen. Foto: NATIONAL GUARD OF UKRAINE PRESS/Reuters/Scanpix

»Argumentet om, at atommagter ikke tidligere har brugt masseødelæggelsesvåben i lokale konflikter, holder ikke. For de stater stod ikke i en situation, hvor deres egen borgeres og landets sikkerhed var truet.«

Hans udtalelser kommer i forlængelse af en advarsel fra Ruslands tidligere præsident og Putin-støtte Dmitrij Medvedev om, at 'et nederlag til en atommagt i en konventionel krig kan udløse en atomkrig'.

Han opfordrede derfor lederne af NATO til at genoverveje deres støtte til Ukraine.

Omvendt har Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, opfordret de allierede til at sende flere våben. Senest på et videolink ved et NATO-topmøde fredag i tyske Ramstein, hvor han bad om kampvogne.

Torsdag aften bekræftede det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, at USA sender yderligere våbenmateriale til Ukraine. Det drejer sig om en pakke til en værdi af 2,5 milliarder dollar (17,2 milliarder danske kroner) og rummer blandt andet Stryker-kampkøretøjer og Bradley-mandskabsvogne.