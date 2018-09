I diplomatsprog er det de helt tunge formuleringer, der torsdag aften dansk tid bliver anvendt i FN’s sikkerhedsråd.

Her mødes medlemslandene for at diskutere situationen efter, at britiske myndigheder har udpeget to gerningsmænd bag gift-drabene på den tidligere russiske agent Sergei Skripal og hans datter Yulia.

Ifølge de engelske efterretninger er gerningsmændene fra den russiske efterretningstjeneste, GRU. Og drabene er ikke sket uden en ordre højt oppe fra i det russiske, politiske system, lyder det.

Rusland har kaldt beskyldninger om, at officererne Alexander Petrov og Ruslan Boshirov brugte giften Novichok på officiel russisk befaling for ‘uacceptable.’

"We have fought alongside Russian troops in the second world war - but we will respond robustly when our security is threatened" - Karen Pierce, the UK ambassador to the UN, warns Russia over the novichok poisonings.



Men torsdag lader den britiske FN-ambassadør, Karen Pierce, til at optrappe anklagerne mod Rusland.

»Vi har kæmpet sammen med russiske tropper i Anden Verdenskrig. Men vi vil reagere håndfast, når vores sikkerhed er truet, når vores borgeres liv er truet, og når normerne og reglerne i folkeretten og det internationale system fjernes på en så hård og hensynsløs måde.«

»Vi vil forsvare os mod alle former for ondsindet statslig aktivitet rettet mod os og vores samfund,« lyder det videre.

Samtidig med at Karen Pierce taler dunder mod Rusland, har USA, Frankrig, Tyskland og Canada i en fælles erklæring bakket op om de britiske konklusioner på giftdrabet.

Fotografiet fra Fisherton Road i byen Salisbury vest for London blev taget 4. marts i år. Det blev offentliggjort 5. september af britisk politi. Det viser russerne Aleksandr Petrov (th.) og Ruslan Boshirov. Duoen efterlyses af britisk politi for angrebet med nervegiften Novichok på den tidligere russiske spion Sergej Skripal og hans datter Yulia. Ho/Ritzau Scanpix Vis mere Fotografiet fra Fisherton Road i byen Salisbury vest for London blev taget 4. marts i år. Det blev offentliggjort 5. september af britisk politi. Det viser russerne Aleksandr Petrov (th.) og Ruslan Boshirov. Duoen efterlyses af britisk politi for angrebet med nervegiften Novichok på den tidligere russiske spion Sergej Skripal og hans datter Yulia. Ho/Ritzau Scanpix

"Vi, lederne af Frankrig, Tyskland, USA, Canada og Det Forenede Kongerige, gentager vores harme over brugen af en kemisk nervegift, kendt som Novichok, i Salisbury den 4. marts.«

Som modsvar påstår Ruslands FN-ambassadør, Vasily Nebenzya, at Den Russiske Føderation 'aldrig har udviklet, aldrig har produceret og aldrig har lagret' Novichok.

Den danske udenrigsminister, Anders Samuelsen, bakkede onsdag op om de britiske efterretninger og konklusioner i sagen.

»Briterne har taget det helt rigtige skridt. Ved at gå ud i offentligheden med resultaterne af den omfattende efterforskning kan ingen længere sætte spørgsmålstegn ved, at Rusland stod bag den uhyrlige brug af nervegift i Salisbury,« lød det i en udtalelse fra Anders Samuelsen.