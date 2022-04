Kampen om det østlige Ukraine intensiveres dag for dag.

Nye satellitbilleder viser nu en otte kilometer lang militærkonvoj, der i øjeblikket bevæger sig gennem det østlige Ukraine.

Det skriver CNN.

Billederne er taget fredag 8. april og er blevet frigivet søndag.

Foto: MAXAR TECHNOLOGIES / HANDOUT

Satellitbillederne viser ifølge Maxar Technologies pansrede køretøjer, lastbiler med artilleri og støtteudstyr.

Billederne blev taget, mens konvojen bevægede sig på asfaltveje gennem den østukrainske by Velykyi Burluk nær grænsen til Rusland og under 100 kilometer fra Ukraines næststørste by, Kharkiv.

Ukrainske embedsmænd har slået fast, at store kampe er i gang i den østlige del af landet med kraftig beskydning i hele Donbas-regionen, forud for det, de advarer, kan være en stor russisk offensiv.

Ukraines forsvarsefterretningschef fortalte fredag til CNN, at russiske tropper omgrupperer sig over grænsen og planlægger at rykke frem mod Kharkiv.

Foto: MAXAR TECHNOLOGIES / HANDOUT

Embedesmænd har i den forbindelse også opfordret til evakuering af civile fra regionen, da russiske styrker flytter fokus til det sydlige og østlige Ukraine.

Den ukrainske præsidentrådgiver Mykhaylo Podolyak sagde desuden søndag, at »Ukraine er klar til store kampe« mod Rusland.



Han siger, at Ukraine skal slå Ruslands styrker i den østlige Donbas-region for at styrke forhandlingsmagten. Før kan fredsforhandlinger ikke finde sted mellem den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, og den russiske præsident, Vladimir Putin.



»Ukraine er klar til store kampe. Ukraine skal vinde dem, også i Donbas. Og når det sker, vil Ukraine have en mere magtfuld forhandlingsposition,« sagde han ifølge nyhedsbureauet Interfax.

Tidligere i Ruslands invasion udløste en 64 kilometer lang russisk militærkonvoj, bestående af kampvogne, pansrede køretøjer og artilleri, frygt blandt forsvarende ukrainere, da den trængte mod deres hovedstad Kyiv i det nordlige Ukraine.

Men konvojen gik i stå, da den stod over for hård ukrainsk modstand og udfordringer med at få adgang til forsyninger.