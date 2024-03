Kreml har tilsyneladende lige nu gang i noget, der »minder meget« om det, som man benyttede sig af før invasionen af Ukraine.

Denne gang skal sigtekornet dog være rettet et andet sted hen. Nemlig mod Moldova.

Sådan lyder det i en analyse udarbejdet af den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW).

Helt præcist lyder det således i analysen:

Arkivfoto af Vladimir Putin og Sergej Lavrov fra sommeren sidste år. Foto: Evgeny Biatov/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto af Vladimir Putin og Sergej Lavrov fra sommeren sidste år. Foto: Evgeny Biatov/AFP/Ritzau Scanpix

»Kreml gennemfører informationsoperationer mod Moldova, der minder meget om dem, Kreml brugte før invasionerne af Ukraine i 2014 og 2022 – sandsynligvis for at skabe betingelser, der kan retfærdiggøre en mulig fremtidig russisk optrapning mod Moldova.«

Længe har både eksperter og analytikere holdt øje med Moldova, som flere mener kan være Ruslands næste mål på den anden side af krigen i Ukraine.

I hvert fald hvis russerne opnår succes med deres invasion af nabolandet.

I analysen fra ISW henvises der blandt andet til udtalelser, som den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, kom med den 14. februar i den russiske nationalforsamling.

Der påstod han blandt andet – uden at fremlægge beviser for det – at USA og EU kontrollerer den moldoviske regering, og at Vesten skal have stoppet forhandlingerne om Transnistrien.

Netop Transnistrien kan vise sig central.

Det er en smal region i Moldova, der har været kontrolleret af separatister efter et væbnet oprør mod Moldovas provestlige regering i 1992 og har en tæt tilknytning til Rusland.

Rusland har desuden cirka 1.500 soldater til stede i Transnistrien, der også grænser op til Ukraine.

Her ses Sergej Lavrov den 30. januar under et pressemøde. Foto: Sergei Ilnitsky/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses Sergej Lavrov den 30. januar under et pressemøde. Foto: Sergei Ilnitsky/EPA/Ritzau Scanpix

Lavrov hævdede ifølge ISW også, at der er omkring 200.000 russiske statsborgere i Transnistrien, og at Rusland er »bekymret for deres skæbne« og »ikke vil tillade, at de bliver ofre for endnu et vestligt foretagende«.

»ISW vurderer fortsat, at embedsmænd og talspersoner i Kreml har forsøgt at skabe informationsbetingelser for at retfærdiggøre mulige russiske bestræbelser på at destabilisere Moldova og forhindre dets integration i Vesten, og det faktum, at Lavrov videreførte disse fortællinger – og tilføjede yderligere påstande – tyder på, at Kreml orkestrerer disse bredere bestræbelser i informationsrummet,« lyder det i analysen fra ISW.

»Tidspunktet for en mulig russisk hybridoperation i Moldova er uklart, men Kreml er ved at skabe de informationsmæssige forudsætninger for, at den snart kan finde sted.«

Til Dagbladet forklarer Tom Røseth, der er lektor og leder af Ukraine-programmet ved Forsvarets Høgskole (FHS), at han også ser paralleller og ligheder i russernes adfærd.

For ligesom det var tilfældet med Ukraine, er Kreml også utilfreds med, at Moldova bevæger sig mod EU og Nato – og dermed væk fra Ruslands indflydelsessfære, forklarer han:

»Det skaber modstand i Moskva, som ser det på samme måde som i Ukraine – at Vesten trækker i trådene og bestemmer.«

Ingen af de forskere, som Dagbladet har talt med, tror dog, at der er en umiddelbar fare for en russisk invasion af Moldova, da de russiske styrker har mere end nok at se til på slagmarken i Ukraine, lyder det.

Tilbage i slutningen af januar kom det frem, at Danmark åbner en ny ambassade i Moldova, som blandt andet i slutningen af 2022 oplevede flere strømafbrydelser, da Rusland pludselig skruede ned for gassen til landet.

I en pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet lød det i januar, at Moldova siden Ruslands invasion af Ukraine har haft et forhøjet trusselsbillede, at de moldoviske myndigheder frygter, at Transnistrien kan blive en ny front i krigen, og at Rusland gennem omfattende desinformationskampagner forsøger at afskrække Moldovas befolkning mod at nærme sig EU.

»Det er tydeligt at se, hvordan Rusland forsøger at skræmme Moldova til at makke ret,« udtalte udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) i den forbindelse:

»Men konsekvensen har i stedet været, at Moldova frigør sig af russisk gas, og der i dag er rekordhøj opbakning til EU hos landets befolkning. Det skal vi selvfølgelig støtte op om fra dansk side.«